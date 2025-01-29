https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sarkici-emrahin-serveti-aciklandi-300-dairesinden-10-milyon-lira-kira-aliyor-1093148523.html
Şarkıcı Emrah'ın serveti açıklandı: 300 dairesinden 10 milyon lira kira alıyor
Şarkıcı Emrah'ın serveti açıklandı: 300 dairesinden 10 milyon lira kira alıyor
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, yalnızca sanat kariyeriyle değil, ticaret dünyasındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca müzik ve... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T01:00+0300
2025-01-29T01:00+0300
2025-01-29T01:00+0300
yaşam
emrah
servet
servet vergisi
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira zam oranı
kira beyannamesi
kira sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788218_0:35:1000:598_1920x0_80_0_0_eeabd907285a964147c3e81149d19916.jpg
Şarkıcı Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 300 bin dolar (10 milyon TL) olduğu ifade edildi.2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiği dönemde, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Şarkıcı Emrah gayrimenkul zengini çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre; Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/unlu-oyuncu-mujdat-gezenin-oldugu-iddiasina-ugur-dundar-yanit-verdi-1093147741.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788218_0:0:945:709_1920x0_80_0_0_c3b0d6cc6665ecfb77b20b28f964cf73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emrah, servet, servet vergisi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira zam oranı, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kira artış oranı, zam, ara zam, ek zam, gelir, gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı, aylık gelir
emrah, servet, servet vergisi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira zam oranı, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kira artış oranı, zam, ara zam, ek zam, gelir, gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı, aylık gelir
Şarkıcı Emrah'ın serveti açıklandı: 300 dairesinden 10 milyon lira kira alıyor
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, yalnızca sanat kariyeriyle değil, ticaret dünyasındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini gayrimenkul yatırımlarına yönlendiren sanatçının 300 dairesinden 10 milyon lira kira aldığı iddia edildi.
Şarkıcı Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 300 bin dolar (10 milyon TL) olduğu ifade edildi.
2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiği dönemde, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Şarkıcı Emrah gayrimenkul zengini çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre; Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi.
İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.