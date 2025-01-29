https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sarkici-emrahin-serveti-aciklandi-300-dairesinden-10-milyon-lira-kira-aliyor-1093148523.html

Şarkıcı Emrah'ın serveti açıklandı: 300 dairesinden 10 milyon lira kira alıyor

Şarkıcı Emrah'ın serveti açıklandı: 300 dairesinden 10 milyon lira kira alıyor

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, yalnızca sanat kariyeriyle değil, ticaret dünyasındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca müzik ve... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T01:00+0300

2025-01-29T01:00+0300

2025-01-29T01:00+0300

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Şarkıcı Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 300 bin dolar (10 milyon TL) olduğu ifade edildi.2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiği dönemde, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Şarkıcı Emrah gayrimenkul zengini çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre; Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

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