https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/premature-alp-ege-bebek-kuvozde-ameliyat-oldu-sagligina-kavustu-1087855378.html
Prematüre Alp Ege bebek kuvözde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu
Prematüre Alp Ege bebek kuvözde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu
Sputnik Türkiye
Kalbinden çıkan iki büyük atar damar arasında açıklık bulunan prematüre Alp Ege bebek, riskli durumundan dolayı başka bir hastaneye sevk edilemeyince... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:51+0300
2024-09-10T11:51+0300
2024-09-10T11:51+0300
türkiye
balıkesir
prof. dr. ali rıza karaci,
kalp hastalıkları
kalp damar hastalığı
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Balıkesir'de hemşire Yeşim Serpen Bilen, 36 gün önce bin 150 gram ağırlığında 26 haftalık bebeğini dünyaya getirdi. Yapılan tetkiklerde, Alp Ege adı verilen bebeğin kalbinden çıkan iki büyük atar damarın arasında açıklık bulunduğu belirlendi. Alp Ege'nin, uygulanan tedavilerle normale dönmemesi üzerine ameliyat edilmesine karar verildi.Başka bir yere sevk edilmesi riskli kararıBebeğin başka bir hastaneye sevkinin riskli olacağını göz önünde bulunduran Yenidoğan Uzman Doktoru Atike Çağlar, hastane ve il sağlık müdürlüğü yönetimi, Alp Ege bebeğin kuvözünde ameliyat edilmesi gerektiği kanaatine vardı. Bunun üzerine resmi izin alınarak iletişime geçilen İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Balıkesir'e davet edildi. Alp Ege bebek, Karaci tarafından yaklaşık 1 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden hayata tutundu.Yoğun bakım ünitesi ameliyathaneye dönüştürüldüGerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, küçük bebeklerde ambulansla başka bir hastaneye sevk edilerek ameliyat yapılmasının büyük risk taşıdığını söyledi.Karaci, kalp ile akciğer arasındaki damarların normal şartlarda bebeğin dünyaya geldikten sonra kendiliğinden kapanması gerektiğini fakat Alp Ege'de bu durumun gerçekleşmediği bilgisini vererek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/istanbulda-hastanenin-yenidogan-yogun-bakim-unitesinin-koridorundaki-asma-tavan-kismen-coktu-1086493144.html
türkiye
balıkesir
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balıkesir, prof. dr. ali rıza karaci,, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı
balıkesir, prof. dr. ali rıza karaci,, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı
Prematüre Alp Ege bebek kuvözde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu
Kalbinden çıkan iki büyük atar damar arasında açıklık bulunan prematüre Alp Ege bebek, riskli durumundan dolayı başka bir hastaneye sevk edilemeyince ameliyathaneye dönüştürülen yoğun bakım servisinde ameliyat edildi. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.
Balıkesir'de hemşire Yeşim Serpen Bilen, 36 gün önce bin 150 gram ağırlığında 26 haftalık bebeğini dünyaya getirdi. Yapılan tetkiklerde, Alp Ege adı verilen bebeğin kalbinden çıkan iki büyük atar damarın arasında açıklık bulunduğu belirlendi. Alp Ege'nin, uygulanan tedavilerle normale dönmemesi üzerine ameliyat edilmesine karar verildi.
Başka bir yere sevk edilmesi riskli kararı
Bebeğin başka bir hastaneye sevkinin riskli olacağını göz önünde bulunduran Yenidoğan Uzman Doktoru Atike Çağlar, hastane ve il sağlık müdürlüğü yönetimi, Alp Ege bebeğin kuvözünde ameliyat edilmesi gerektiği kanaatine vardı. Bunun üzerine resmi izin alınarak iletişime geçilen İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Balıkesir'e davet edildi. Alp Ege bebek, Karaci tarafından yaklaşık 1 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden hayata tutundu.
Yoğun bakım ünitesi ameliyathaneye dönüştürüldü
Gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, küçük bebeklerde ambulansla başka bir hastaneye sevk edilerek ameliyat yapılmasının büyük risk taşıdığını söyledi.
Karaci, kalp ile akciğer arasındaki damarların normal şartlarda bebeğin dünyaya geldikten sonra kendiliğinden kapanması gerektiğini fakat Alp Ege'de bu durumun gerçekleşmediği bilgisini vererek, şöyle konuştu:
"Bu tip vakalarda en iyi sonuçları hastanın kendi yatağında, kendi hastanesinde opere edilmesiyle alıyoruz. Bulunduğumuz hastanede yattığı yoğun bakım, ameliyathane şartlarına dönüştürüldü. Burada bu şartlar müsait olduğu için buraya geldim ve ameliyatını da gerçekleştirdik. Kalple akciğer arasında bir damar var. Bu damarın normalde kapanması gerekiyor. Anne karnındayken bu damar genelde açıktır. Onunla çocuk yaşar ama erken doğduğu için bir şekilde hala anne karnındaki hayat devam ediyor şeklinde olmuş. Kalpte basit bir şekilde göğüs boşluğundan girerek bu damarı bir metal kliple kapatıyoruz. Solunum cihazına bağlıydı uzun süredir. İnşallah 3-5 gün sonrada solunum cihazından ayrılabilecek."