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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abdde-ukraynanin-cokusunden-sonra-zelenskiyin-rolunun-ne-olacagini-aciklandi-1093221932.html
ABD'de, Ukrayna'nın çöküşünden sonra Zelenskiy'in rolünün ne olacağını açıklandı
ABD'de, Ukrayna'nın çöküşünden sonra Zelenskiy'in rolünün ne olacağını açıklandı
Sputnik Türkiye
Amerikalı gazeteci Patrick Henningsen, YouTube kanalı Daniel Davis/Deep Dive'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın sonunun yaklaştığını ve bu durumdan yalnızca... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T03:24+0300
2025-01-31T03:24+0300
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Henningsen, “Sonun yakın olduğunu düşünüyorum; ancak durum oldukça karmaşık ve bu krizden kurtulmak kolay değil. Ukraynalılar, farklı şekillerde bir Gordion düğümüne bağlanmış durumdalar. Zelenskiy'in başlıca günah keçisi olacağı aşikar” dedi. Henningsen, Ukrayna'daki durumun hızla kötüleşebileceğini ve müzakerelerin sonuçlarının Ukraynalılar için felaket olabileceğini vurguladı. Ocak ayında Rada milletvekili Artem Dmitruk, çatışmaların durdurulmaması halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini belirtmişti. Vladimir Zelenskiy, 22 Ocak'ta Davos'ta Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin askerleri tarafından müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Financial Times, Zelenskiy'in ekonomi forumunda bahsettiği Ukrayna'ya 200 bin Batılı asker gönderilmesi fikrinin imkansız olduğunu yazmıştı. Moskova, müzakerelere hazır olduğunu defalarca belirtmesine rağmen, Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-ortalama-aylik-kaybi-50-bin-asker-1093200731.html
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ABD'de, Ukrayna'nın çöküşünden sonra Zelenskiy'in rolünün ne olacağını açıklandı

03:24 31.01.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Amerikalı gazeteci Patrick Henningsen, YouTube kanalı Daniel Davis/Deep Dive'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın sonunun yaklaştığını ve bu durumdan yalnızca Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy'in sorumlu tutulacağını ifade etti.
Henningsen, “Sonun yakın olduğunu düşünüyorum; ancak durum oldukça karmaşık ve bu krizden kurtulmak kolay değil. Ukraynalılar, farklı şekillerde bir Gordion düğümüne bağlanmış durumdalar. Zelenskiy'in başlıca günah keçisi olacağı aşikar” dedi.
Henningsen, Ukrayna'daki durumun hızla kötüleşebileceğini ve müzakerelerin sonuçlarının Ukraynalılar için felaket olabileceğini vurguladı.
Ocak ayında Rada milletvekili Artem Dmitruk, çatışmaların durdurulmaması halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini belirtmişti.
Vladimir Zelenskiy, 22 Ocak'ta Davos'ta Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin askerleri tarafından müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Financial Times, Zelenskiy'in ekonomi forumunda bahsettiği Ukrayna'ya 200 bin Batılı asker gönderilmesi fikrinin imkansız olduğunu yazmıştı.
Moskova, müzakerelere hazır olduğunu defalarca belirtmesine rağmen, Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun ortalama aylık kaybı 50 bin asker
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