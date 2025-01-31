https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abdde-ukraynanin-cokusunden-sonra-zelenskiyin-rolunun-ne-olacagini-aciklandi-1093221932.html

ABD'de, Ukrayna'nın çöküşünden sonra Zelenskiy'in rolünün ne olacağını açıklandı

ABD'de, Ukrayna'nın çöküşünden sonra Zelenskiy'in rolünün ne olacağını açıklandı

Sputnik Türkiye

Amerikalı gazeteci Patrick Henningsen, YouTube kanalı Daniel Davis/Deep Dive'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın sonunun yaklaştığını ve bu durumdan yalnızca... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T03:24+0300

2025-01-31T03:24+0300

2025-01-31T03:24+0300

ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

daniel davis

ukrayna

kiev

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Henningsen, “Sonun yakın olduğunu düşünüyorum; ancak durum oldukça karmaşık ve bu krizden kurtulmak kolay değil. Ukraynalılar, farklı şekillerde bir Gordion düğümüne bağlanmış durumdalar. Zelenskiy'in başlıca günah keçisi olacağı aşikar” dedi. Henningsen, Ukrayna'daki durumun hızla kötüleşebileceğini ve müzakerelerin sonuçlarının Ukraynalılar için felaket olabileceğini vurguladı. Ocak ayında Rada milletvekili Artem Dmitruk, çatışmaların durdurulmaması halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini belirtmişti. Vladimir Zelenskiy, 22 Ocak'ta Davos'ta Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin askerleri tarafından müdahale edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Financial Times, Zelenskiy'in ekonomi forumunda bahsettiği Ukrayna'ya 200 bin Batılı asker gönderilmesi fikrinin imkansız olduğunu yazmıştı. Moskova, müzakerelere hazır olduğunu defalarca belirtmesine rağmen, Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-ortalama-aylik-kaybi-50-bin-asker-1093200731.html

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abd, vladimir zelenskiy, daniel davis, ukrayna, kiev