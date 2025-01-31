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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abd-disisleri-bakani-rubio-ukrayna-catismasi-muzakereyle-sona-ermeli-trump-bunu-gerceklestirme-1093234786.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde
Sputnik Türkiye
Başkan Trump'la yeni bir döneme giren ve Ukrayna meselesinde önceki Biden yönetiminden farklı bir politikanın uygulamaya koyulduğu ABD'de müzakereler için çaba... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:38+0300
2025-01-31T11:38+0300
ukrayna krizi
abd
marco rubio
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vladimir putin
donald trump
diplomatik çözüm
siyasi çözüm
müzakere
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafına diplomatik çözüm bulunmasını istediğini belirtti.ABD basınına demeç veren Rubio, "Başkanın tutumu, bunun uzayan bir çatışma olduğu ve buna bir son verilmesi gerektiği yönünde. Bunun müzakereler yoluyla sonlanması gerekiyor" dedi.Tüm müzakerelerde tarafların bir şeylerden feragat etmek durumunda kaldığını belirten Rubio, çok yoğun bir diplomatik çalışma yürütmeleri gerektiğini ve bunu geçmişte yaptıklarını anımsattı.Çatışmanın diplomatik yoldan çözümü için zamana ihtiyaç olacağını da kaydeden Rubio, ancak her şeye rağmen Trump'ın kalıcı barışı sağlama niyetinde olduğunun altını çizdi.Başkan Trump, gerek seçimden önce gerekse de seçimden sonra Ukrayna'daki çatışmaya en kısa sürede son verme arzusunu defaatle dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.ABD Başkanı Trump yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söylemişti.“Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” diyen Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bir-milyondan-fazla-kisi-olmustu-cek-senator-nemcovadan-batiya-leningrad-kusatmasini-tekrarlama-1093230364.html
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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, vladimir putin, donald trump, diplomatik çözüm, siyasi çözüm, müzakere, müzakereler
abd, marco rubio, ukrayna, rusya, vladimir putin, donald trump, diplomatik çözüm, siyasi çözüm, müzakere, müzakereler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde

11:38 31.01.2025
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Celal Güneş
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Başkan Trump'la yeni bir döneme giren ve Ukrayna meselesinde önceki Biden yönetiminden farklı bir politikanın uygulamaya koyulduğu ABD'de müzakereler için çaba sarf edileceği kaydediliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafına diplomatik çözüm bulunmasını istediğini belirtti.

ABD basınına demeç veren Rubio, "Başkanın tutumu, bunun uzayan bir çatışma olduğu ve buna bir son verilmesi gerektiği yönünde. Bunun müzakereler yoluyla sonlanması gerekiyor" dedi.

Tüm müzakerelerde tarafların bir şeylerden feragat etmek durumunda kaldığını belirten Rubio, çok yoğun bir diplomatik çalışma yürütmeleri gerektiğini ve bunu geçmişte yaptıklarını anımsattı.

Çatışmanın diplomatik yoldan çözümü için zamana ihtiyaç olacağını da kaydeden Rubio, ancak her şeye rağmen Trump'ın kalıcı barışı sağlama niyetinde olduğunun altını çizdi.

Başkan Trump, gerek seçimden önce gerekse de seçimden sonra Ukrayna'daki çatışmaya en kısa sürede son verme arzusunu defaatle dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Trump yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söylemişti.

“Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” diyen Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.
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