https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abd-disisleri-bakani-rubio-ukrayna-catismasi-muzakereyle-sona-ermeli-trump-bunu-gerceklestirme-1093234786.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde

Sputnik Türkiye

Başkan Trump'la yeni bir döneme giren ve Ukrayna meselesinde önceki Biden yönetiminden farklı bir politikanın uygulamaya koyulduğu ABD'de müzakereler için çaba... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T11:38+0300

2025-01-31T11:38+0300

2025-01-31T11:38+0300

ukrayna krizi

abd

marco rubio

ukrayna

rusya

vladimir putin

donald trump

diplomatik çözüm

siyasi çözüm

müzakere

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafına diplomatik çözüm bulunmasını istediğini belirtti.ABD basınına demeç veren Rubio, "Başkanın tutumu, bunun uzayan bir çatışma olduğu ve buna bir son verilmesi gerektiği yönünde. Bunun müzakereler yoluyla sonlanması gerekiyor" dedi.Tüm müzakerelerde tarafların bir şeylerden feragat etmek durumunda kaldığını belirten Rubio, çok yoğun bir diplomatik çalışma yürütmeleri gerektiğini ve bunu geçmişte yaptıklarını anımsattı.Çatışmanın diplomatik yoldan çözümü için zamana ihtiyaç olacağını da kaydeden Rubio, ancak her şeye rağmen Trump'ın kalıcı barışı sağlama niyetinde olduğunun altını çizdi.Başkan Trump, gerek seçimden önce gerekse de seçimden sonra Ukrayna'daki çatışmaya en kısa sürede son verme arzusunu defaatle dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.ABD Başkanı Trump yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söylemişti.“Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” diyen Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmanın çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.

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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, vladimir putin, donald trump, diplomatik çözüm, siyasi çözüm, müzakere, müzakereler