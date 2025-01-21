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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken açıklama: 'Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti'
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken açıklama: 'Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir programda, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisini cezaevinden tehdit ettiğini açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bir televizyon programına katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, kendisinin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tarafından tehdit edildiğini söyledi. Şahin, "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye" dedi. Hepsini dava ediyorum24 TV Arafta Sorular programına katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruları yanıtladı. Her zaman net olmaya çalıştığını anlatan Şahin, "İftirayı tehdite uğradım yılmadan mücadeleme devam ettim. Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye. Söylemediğim sözlerden içinde bulunmadığım olaylardan doları hangi mahalleden olursa olsun şahsıma gelen hakaretlerden rahatsızım, muzdaribim hepsini dava ediyorum." ifadelerini kullandı.Narin Güran davasıyla ilgili konuştuDiyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davası hakkında açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "Acaba burada biraz daha mı yayıncı kuruluşları daha farklı mı yönlendirseydik. Bence Türk medyası orada iyi bir sınav vermedi. Dedikoduları medyaya veya ana haberlere taşıyarak sabahlara kadar yayın yapmak gibi bir tutum içinde bulunulamaz. Narin Güran davası için olayın ortalarına doğru medyada ciddi tedbirler aldık. Sağ olsun onlarda olayın ciddiyetini anladılar, uyarılarımız dikkate alındı. İlk zamanlar için bunu diyemiyorum, bu dönemdeki yayın anlayışı için üzgünüm." dedi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken açıklama: 'Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti'

11:40 21.01.2025
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir programda, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisini cezaevinden tehdit ettiğini açıkladı.
Bir televizyon programına katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, kendisinin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tarafından tehdit edildiğini söyledi. Şahin, "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye" dedi.

Hepsini dava ediyorum

24 TV Arafta Sorular programına katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruları yanıtladı. Her zaman net olmaya çalıştığını anlatan Şahin, "İftirayı tehdite uğradım yılmadan mücadeleme devam ettim. Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye. Söylemediğim sözlerden içinde bulunmadığım olaylardan doları hangi mahalleden olursa olsun şahsıma gelen hakaretlerden rahatsızım, muzdaribim hepsini dava ediyorum." ifadelerini kullandı.

Narin Güran davasıyla ilgili konuştu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davası hakkında açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "Acaba burada biraz daha mı yayıncı kuruluşları daha farklı mı yönlendirseydik. Bence Türk medyası orada iyi bir sınav vermedi. Dedikoduları medyaya veya ana haberlere taşıyarak sabahlara kadar yayın yapmak gibi bir tutum içinde bulunulamaz. Narin Güran davası için olayın ortalarına doğru medyada ciddi tedbirler aldık. Sağ olsun onlarda olayın ciddiyetini anladılar, uyarılarımız dikkate alındı. İlk zamanlar için bunu diyemiyorum, bu dönemdeki yayın anlayışı için üzgünüm." dedi.
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