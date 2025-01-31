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Putin'den onay: ABD'nin önde gelen yatırım bankasının Rusya'daki iştiraki satıldı
Putin'den onay: ABD'nin önde gelen yatırım bankasının Rusya'daki iştiraki satıldı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, ABD'nin en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin satışını onayladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin satışıyla ilgili sürecin tamamlanmasına onay veren kararnameyi imzaladı.Ermenistan merkezli Balchug Capital şirketi, Goldman Sachs'ın Rusya şubesinin yeni sahibi oldu.Balchug Capital, Goldman Sachs'ın iştirakindeki hisselerin tamamını satın aldı.Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması ve Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından Goldman Sachs, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. O tarihten bu yana Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin net varlıkları yüzde 78.2, öz sermayesi ise yaklaşık yüzde 55 oranında azaldı.Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hamas-serbest-birakacagi-3-israilli-esirin-daha-isimlerini-acikladi-israil-90-filistinliyi-salacak-1093242835.html
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abd, ermenistan, goldman sachs, rusya, vladimir putin, yatırım, ekonomi
abd, ermenistan, goldman sachs, rusya, vladimir putin, yatırım, ekonomi

Putin'den onay: ABD'nin önde gelen yatırım bankasının Rusya'daki iştiraki satıldı

17:21 31.01.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya lideri Putin, ABD'nin en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin satışını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin satışıyla ilgili sürecin tamamlanmasına onay veren kararnameyi imzaladı.

Ermenistan merkezli Balchug Capital şirketi, Goldman Sachs'ın Rusya şubesinin yeni sahibi oldu.

Balchug Capital, Goldman Sachs'ın iştirakindeki hisselerin tamamını satın aldı.

Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması ve Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından Goldman Sachs, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. O tarihten bu yana Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin net varlıkları yüzde 78.2, öz sermayesi ise yaklaşık yüzde 55 oranında azaldı.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti.
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