Putin'den onay: ABD'nin önde gelen yatırım bankasının Rusya'daki iştiraki satıldı
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya lideri Putin, ABD'nin en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin satışını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin satışıyla ilgili sürecin tamamlanmasına onay veren kararnameyi imzaladı.
Ermenistan merkezli Balchug Capital şirketi, Goldman Sachs'ın Rusya şubesinin yeni sahibi oldu.
Balchug Capital, Goldman Sachs'ın iştirakindeki hisselerin tamamını satın aldı.
Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması ve Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından Goldman Sachs, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. O tarihten bu yana Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin net varlıkları yüzde 78.2, öz sermayesi ise yaklaşık yüzde 55 oranında azaldı.
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti.
Ermenistan merkezli Balchug Capital şirketi, Goldman Sachs'ın Rusya şubesinin yeni sahibi oldu.
Balchug Capital, Goldman Sachs'ın iştirakindeki hisselerin tamamını satın aldı.
Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması ve Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından Goldman Sachs, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. O tarihten bu yana Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin net varlıkları yüzde 78.2, öz sermayesi ise yaklaşık yüzde 55 oranında azaldı.
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti.