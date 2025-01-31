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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hamas-serbest-birakacagi-3-israilli-esirin-daha-isimlerini-acikladi-israil-90-filistinliyi-salacak-1093242835.html
Hamas, serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin daha isimlerini açıkladı: 'İsrail 90 Filistinliyi salacak'
Hamas, serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin daha isimlerini açıkladı: 'İsrail 90 Filistinliyi salacak'
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması kapsamında yarın 4. tur esir değişimi yapılacak. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
ortadoğu
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izzeddin el-kassam tugayları
israil başbakanlık ofisi
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ateşkes anlaşması
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le yapılan anlaşma uyarınca yarın 3 İsrailli erkek esiri salacaklarını bildirdi.Ubeyde, özgürlüğüne kavuşacak İsrailli esirlerin Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olduğunu ifade etti. Siegel'in ABD vatandaşlığı da bulunuyor.İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'tan gelen açıklamanın ardından bir duyuruda bulunarak 3 İsrailli esirin listesini aldıklarını teyit etti.'İsrail yarın 90 Filistinliyi bırakacak'Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail, yarın 90 Filistinli esiri serbest bırakacak.Açıklamada, İsrail'in yarın serbest kalacak 9 esire müebbet hapis cezası, 81 esire ise uzun süreli hapis cezası verdiği de belirtildi.Ateşkes ve esir takası anlaşmasında son durum ne?İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.3. aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.Esir takasının 1. aşamasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli serbest kalırken 10 İsrailli esir özgürlüğüne kavuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-aldi-ukraynanin-zayiati-11-binin-uzerinde-1093239720.html
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ortadoğu, israil, gazze, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, israil başbakanlık ofisi, esir takası, ateşkes, ateşkes anlaşması
ortadoğu, israil, gazze, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, israil başbakanlık ofisi, esir takası, ateşkes, ateşkes anlaşması

Hamas, serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin daha isimlerini açıkladı: 'İsrail 90 Filistinliyi salacak'

15:06 31.01.2025
© Ayman AlhesiHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Ayman Alhesi
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması kapsamında yarın 4. tur esir değişimi yapılacak.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le yapılan anlaşma uyarınca yarın 3 İsrailli erkek esiri salacaklarını bildirdi.

Ubeyde, özgürlüğüne kavuşacak İsrailli esirlerin Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olduğunu ifade etti. Siegel'in ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'tan gelen açıklamanın ardından bir duyuruda bulunarak 3 İsrailli esirin listesini aldıklarını teyit etti.

'İsrail yarın 90 Filistinliyi bırakacak'

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail, yarın 90 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Açıklamada, İsrail'in yarın serbest kalacak 9 esire müebbet hapis cezası, 81 esire ise uzun süreli hapis cezası verdiği de belirtildi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasında son durum ne?

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

3. aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Esir takasının 1. aşamasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli serbest kalırken 10 İsrailli esir özgürlüğüne kavuşmuştu.
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