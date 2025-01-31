https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/hamas-serbest-birakacagi-3-israilli-esirin-daha-isimlerini-acikladi-israil-90-filistinliyi-salacak-1093242835.html

Hamas, serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin daha isimlerini açıkladı: 'İsrail 90 Filistinliyi salacak'

Hamas, serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin daha isimlerini açıkladı: 'İsrail 90 Filistinliyi salacak'

Sputnik Türkiye

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması kapsamında yarın 4. tur esir değişimi yapılacak. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:06+0300

2025-01-31T15:06+0300

2025-01-31T15:06+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

gazze

hamas

izzeddin el-kassam tugayları

israil başbakanlık ofisi

esir takası

ateşkes

ateşkes anlaşması

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'le yapılan anlaşma uyarınca yarın 3 İsrailli erkek esiri salacaklarını bildirdi.Ubeyde, özgürlüğüne kavuşacak İsrailli esirlerin Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olduğunu ifade etti. Siegel'in ABD vatandaşlığı da bulunuyor.İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'tan gelen açıklamanın ardından bir duyuruda bulunarak 3 İsrailli esirin listesini aldıklarını teyit etti.'İsrail yarın 90 Filistinliyi bırakacak'Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail, yarın 90 Filistinli esiri serbest bırakacak.Açıklamada, İsrail'in yarın serbest kalacak 9 esire müebbet hapis cezası, 81 esire ise uzun süreli hapis cezası verdiği de belirtildi.Ateşkes ve esir takası anlaşmasında son durum ne?İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.3. aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.Esir takasının 1. aşamasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli serbest kalırken 10 İsrailli esir özgürlüğüne kavuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-aldi-ukraynanin-zayiati-11-binin-uzerinde-1093239720.html

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ortadoğu, israil, gazze, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, israil başbakanlık ofisi, esir takası, ateşkes, ateşkes anlaşması