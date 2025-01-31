https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/prof-dr-naci-gorur-bu-fay-ters-fay-harekete-gectigi-zaman-asil-buyuk-felaket-o-zaman-olacak-1093255184.html
Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak
Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinerek... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T23:25+0300
2025-01-31T23:25+0300
2025-01-31T23:25+0300
türkiye
naci görür
diyarbakır
fay
doğu anadolu fay hattı
deprem
deprem
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirterek, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı" dedi.'6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk'Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi" ifadelerini kullandı.'Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak'Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, "Dolayısıyla Diyarbakır'da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yeni-sistem-yarin-basliyor-yapay-zeka-tum-turkiyeyi-tarayacak-depremde-ilk-yikilan-binalar-1093238565.html
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naci görür, diyarbakır, fay, doğu anadolu fay hattı, deprem, deprem
naci görür, diyarbakır, fay, doğu anadolu fay hattı, deprem, deprem
Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinerek Diyarbakır'ı uyardı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirterek, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı" dedi.
'6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi" ifadelerini kullandı.
'Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak'
Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Diyarbakır ile ilgisi yok. Ama titredikçe sizi de vuruyor. Komşunun zararını çekiyorsunuz. Ege Denizi'nde ve Yunanistan'da deprem oldu, İzmir'de binalar yıkıldı ve insanlar öldü. Diyarbakır için tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattı'dır. Bu fay, ters fay. Deprem ürettiği zaman Diyarbakır'a daha yakın. Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak. Ne zaman harekete geçer diye sormayın. Çünkü bilmiyorum. Geçer mi kesin geçer. Ama ne zaman geçeceğini bilmiyorum. Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir."
Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, "Dolayısıyla Diyarbakır'da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur" ifadelerini kullandı.