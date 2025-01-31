https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/prof-dr-naci-gorur-bu-fay-ters-fay-harekete-gectigi-zaman-asil-buyuk-felaket-o-zaman-olacak-1093255184.html

Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak

Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinerek... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T23:25+0300

2025-01-31T23:25+0300

2025-01-31T23:25+0300

türkiye

naci görür

diyarbakır

fay

doğu anadolu fay hattı

deprem

deprem

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirterek, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı" dedi.'6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk'Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi" ifadelerini kullandı.'Bu fay, ters fay, harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak'Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, "Dolayısıyla Diyarbakır'da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur" ifadelerini kullandı.

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naci görür, diyarbakır, fay, doğu anadolu fay hattı, deprem, deprem