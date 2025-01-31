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'Polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı' paylaşımlarına valilikten açıklama
'Polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı' paylaşımlarına valilikten açıklama
Sputnik Türkiye
Siirt Valiliği, kentte polislerin kayyumu protesto eden kalabalığa ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T02:46+0300
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türkiye
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siirt valiliği
polis
saldırı
kayyum
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Siirt Valiliği, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan polislerin kayyumu protesto edenlere ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı şeklindeki haber ve paylaşımlara yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak'ta saat 20.50 sıralarında Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde, Siirt Belediyesi'ne yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasadışı gösteri düzenlediğini tespit ettiği aktarıldı. Yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grubun, ekiplere yönelik güçlendirilmiş torpil ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunduğu, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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siirt, siirt valiliği, polis, saldırı, kayyum
siirt, siirt valiliği, polis, saldırı, kayyum

'Polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı' paylaşımlarına valilikten açıklama

02:46 31.01.2025 (güncellendi: 02:47 31.01.2025)
© İHASiirt Valiliği
Siirt Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© İHA
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Siirt Valiliği, kentte polislerin kayyumu protesto eden kalabalığa ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siirt Valiliği, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan polislerin kayyumu protesto edenlere ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı şeklindeki haber ve paylaşımlara yönelik açıklamada bulundu.
Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak'ta saat 20.50 sıralarında Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde, Siirt Belediyesi'ne yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasadışı gösteri düzenlediğini tespit ettiği aktarıldı.
Yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grubun, ekiplere yönelik güçlendirilmiş torpil ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunduğu, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldırı sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanmış, her iki personelimiz Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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