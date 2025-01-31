'Polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı' paylaşımlarına valilikten açıklama

"Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldırı sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanmış, her iki personelimiz Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."