https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akademisyen-cigdem-bayraktar-or-gozaltina-alindi-1093219314.html

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Ör'ün... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T00:21+0300

2025-01-31T00:21+0300

2025-01-31T00:43+0300

türkiye

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

gözaltı

gözaltı kararı

cumhurbaşkanına hakaret

akademisyen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d608f0ad3e83c6ec90997c894a5d1634.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akademisyen Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Çiğdem Bayraktar Ör kimdir?Aynı zamanda televizyon programcısı olan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ör, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı ve doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda aldı.Modern Türk tarihi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, Biz Kimiz, Zoraki Demokrasi, Türkiye'nin İsrail Politikası, Sonrasız, Staj, Sevgili ve Sör Siyonist İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası isimli kitapları kaleme aldı.Yayıncılık hayatında da kariyeri olan Ör, İyi Kitap’ı kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi.Hereke Han Halı CEO’su Erhan Ör ile evli olan Çiğdem Bayraktar Ör, 2 çocuk annesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/10-kasimda-putlara-tapinma-paylasimi-nedeniyle-tutuklanan-doktor-mehmet-arslan-beraat-etti-1093217158.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çiğdem bayraktar ör gözaltına alındı, çiğdem bayraktar kim, çiğdem bayraktar ör gözaltına alındı, çiğdem bayraktar ör eşi, çiğdem bayraktar ör neden gözaltına alındı