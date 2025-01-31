https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akademisyen-cigdem-bayraktar-or-gozaltina-alindi-1093219314.html
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Ör'ün... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:21+0300
2025-01-31T00:21+0300
2025-01-31T00:43+0300
türkiye
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
gözaltı
gözaltı kararı
cumhurbaşkanına hakaret
akademisyen
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akademisyen Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Çiğdem Bayraktar Ör kimdir?Aynı zamanda televizyon programcısı olan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ör, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı ve doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda aldı.Modern Türk tarihi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, Biz Kimiz, Zoraki Demokrasi, Türkiye'nin İsrail Politikası, Sonrasız, Staj, Sevgili ve Sör Siyonist İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası isimli kitapları kaleme aldı.Yayıncılık hayatında da kariyeri olan Ör, İyi Kitap’ı kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi.Hereke Han Halı CEO’su Erhan Ör ile evli olan Çiğdem Bayraktar Ör, 2 çocuk annesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/10-kasimda-putlara-tapinma-paylasimi-nedeniyle-tutuklanan-doktor-mehmet-arslan-beraat-etti-1093217158.html
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
00:21 31.01.2025 (güncellendi: 00:43 31.01.2025)
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Ör'ün emniyete götürüldüğü belirtildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlattı.
Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Akademisyen Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Çiğdem Bayraktar Ör kimdir?
Aynı zamanda televizyon programcısı olan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ör, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı ve doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda aldı.
Modern Türk tarihi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, Biz Kimiz, Zoraki Demokrasi, Türkiye'nin İsrail Politikası, Sonrasız, Staj, Sevgili ve Sör Siyonist İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası isimli kitapları kaleme aldı.
Yayıncılık hayatında da kariyeri olan Ör, İyi Kitap’ı kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
Hereke Han Halı CEO’su Erhan Ör ile evli olan Çiğdem Bayraktar Ör, 2 çocuk annesi.