https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/panel-operasyonu-35i-cocuk-68-supheliden-50sine-tutuklanma-talebi-1093254210.html

'Panel' operasyonu: '35'i çocuk 68 şüpheliden 50'sine tutuklanma talebi'

'Panel' operasyonu: '35'i çocuk 68 şüpheliden 50'sine tutuklanma talebi'

Sputnik Türkiye

25 ilde eş zamanlı düzenlenen 'panel' operasyonlarında 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si hakkında tutuklama talep edildi. 18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T21:32+0300

2025-01-31T21:32+0300

2025-01-31T21:32+0300

türkiye

merkezi nüfus idaresi sistemi (mernis)

siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

panel

siber suçlar

kişisel veri

kişisel veriler

kişisel bilgi

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen eş zamanlı 'panel' operasyonu düzenlenmişti.Aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti. Şüpheliler hakkında 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçundan işlem başlatılmıştı. Savcılık ifadeleri tamamlanan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılığın hakimliğe yazdığı sevk yazısında, devletin en önemli kamusal faaliyetlerinden birinin nüfus kayıtları olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:'Panel' nedir?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir grup tarafından 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti. Kişilerin, devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı, şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri belirlenmişti.35 çocuk suçluOperasyon sonucunda gözaltına alınan ve 50'si için tutuklama talebi bulunan 68 kişinin 35'inin çocuk olduğu belirlendi. 35 Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi.Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rtuk-now-tvye-30-gunluk-sure-tanidi-ismi-degismezse-3-ayligina-kapatilacak-1093253500.html

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merkezi nüfus idaresi sistemi (mernis), siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, panel, siber suçlar, kişisel veri, kişisel veriler, kişisel bilgi