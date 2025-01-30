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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey, biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey, biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" dedi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:08+0300
2025-01-30T15:08+0300
2025-01-30T15:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
adalet
ak parti
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu ve kritik mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Biz hukuku, kanunun üstünde gören bir milletiz'
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, adalet, ak parti, politika
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, adalet, ak parti, politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey, biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz
15:08 30.01.2025 (güncellendi: 15:14 30.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu ve kritik mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"En derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmadık. Hedefimiz sürdürülebilir adalet ilkesi. Ölçü ve adalet toplum için hayati derecede önemlidir."
'Biz hukuku, kanunun üstünde gören bir milletiz'
Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukuk dışı alanda gazetecilik yapmak, at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. İnsanların mahremine girmekten, onuruna el uzatmaktan çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Kimi zaman konumları, meslekleri, ekonomik statüleri itibarıyla anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyorlar. Ben istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz hoyratlığı hakikatin sert duvarına çarpacaktır. Türkiye'de kimse layüsel değildir. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz