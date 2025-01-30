https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/cumhurbaskani-erdogan-ben-istedigimi-tehdit-ederim-kimse-bana-dokunamaz-hoyratligi-hakikatin-1093207949.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey, biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey, biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" dedi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T15:08+0300

2025-01-30T15:08+0300

2025-01-30T15:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

adalet

ak parti

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu ve kritik mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:'Biz hukuku, kanunun üstünde gören bir milletiz'

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, adalet, ak parti, politika