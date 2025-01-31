https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/oyuncu-aras-bulut-iynemlinin-aci-kaybi-1093239216.html

Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin acı kaybı

Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin acı kaybı

Sputnik Türkiye

'Deha' dizisinde 'Devran' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:59+0300

2025-01-31T12:59+0300

2025-01-31T12:59+0300

yaşam

aras bulut iynemli

cenaze

cenaze töreni

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Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, babası Cengiz İynemli’nin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.Aileye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, merhumun cenaze töreninin 31 Ocak Cuma günü Kilyos Camii’nde düzenleneceği ve ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.Cengiz İynemli kanser tedavisi görüyorduCengiz İynemli, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İki yıl önce teşhis konulan hastalığı nedeniyle kanser tedavisi gören İynemli, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.Sanat camiasından birçok isim, Aras Bulut İynemli’ye ve ailesine taziye mesajları ile desteklerini iletti.Cengiz İynemli’nin vefat duyurusunda şu ifadelere yer verildi:"Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir."

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aras bulut iynemli, cenaze, cenaze töreni