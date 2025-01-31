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Kalp ameliyatı olan ünlü oyuncu dokturunun uyarısını açıkladı: Bu çayı tüketiyorsanız dikkat
Kalp ameliyatı olan ünlü oyuncu dokturunun uyarısını açıkladı: Bu çayı tüketiyorsanız dikkat
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Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Elvin Levinler, doktorunun kendisini fazla "Matcha" tüketimi konusunda ciddi şekilde uyardığını açıkladı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
elvin levinler
japonya
çay
matcha çayı
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'Kavak Yelleri' dizisinde Ayşe karakteriyle tanınan Elvin Levinler, 21 Ocak 2025’te babası Selçuk Levinler’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Levinler, birkaç gün sonra ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı.Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncu, doktorunun kendisine yaptığı uyarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.Doktorundan "Matcha çayı" uyarısıElvin Levinler, gün içinde fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını ifade etti. Oyuncu, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek şu açıklamayı yaptı:"Doktorum ‘Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin’ dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri."Matcha Çayı Nedir?Matcha, Japonya kökenli özel bir yeşil çay türüdür. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.Elvin Levinler kimdir?Oyuncu ve influencer Elvin Levinler, 24 Nisan 1988'de İstanbul'da doğdu. Eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden burslu olarak mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde Kavak Yelleri, Alemin Kıralı ve İnadına Aşk gibi popüler dizilerde rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akaryakitta-indirim-tabela-degisti-benzin-ve-motorin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1093226946.html
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Kalp ameliyatı olan ünlü oyuncu dokturunun uyarısını açıkladı: Bu çayı tüketiyorsanız dikkat

09:39 31.01.2025
© Fotoğraf Elvin Levinler
 Elvin Levinler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf
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Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Elvin Levinler, doktorunun kendisini fazla "Matcha" tüketimi konusunda ciddi şekilde uyardığını açıkladı. Oyuncu, kahve yerine fazla matcha çayı içtiği için kalp sorunu yaşadığını belirtti.
'Kavak Yelleri' dizisinde Ayşe karakteriyle tanınan Elvin Levinler, 21 Ocak 2025’te babası Selçuk Levinler’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Levinler, birkaç gün sonra ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncu, doktorunun kendisine yaptığı uyarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktorundan "Matcha çayı" uyarısı

Elvin Levinler, gün içinde fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını ifade etti. Oyuncu, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Doktorum ‘Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin’ dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri."

Matcha Çayı Nedir?

Matcha, Japonya kökenli özel bir yeşil çay türüdür. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.

Elvin Levinler kimdir?

Oyuncu ve influencer Elvin Levinler, 24 Nisan 1988'de İstanbul'da doğdu. Eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden burslu olarak mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde Kavak Yelleri, Alemin Kıralı ve İnadına Aşk gibi popüler dizilerde rol aldı.
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