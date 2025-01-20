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Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi
Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.Mahkeme kararda bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdiYüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.Ağırlaştırılmış müebbet almıştıDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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narin güran, yüksel güran, nevzat bahtiyar
narin güran, yüksel güran, nevzat bahtiyar

Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi

15:50 20.01.2025
© İHAYüksel Güran
Yüksel Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© İHA
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Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Mahkeme kararda bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet almıştı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme Nevzat Bahtiyar'la ilgili kararını açıkladı
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