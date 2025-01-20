https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-mahkeme-kararini-verdi-1092869602.html

Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi

Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T15:50+0300

2025-01-20T15:50+0300

2025-01-20T15:50+0300

türkiye

narin güran

yüksel güran

diyarbakır

salim güran

nevzat bahtiyar

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.Mahkeme kararda bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdiYüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.Ağırlaştırılmış müebbet almıştıDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/narin-guran-cinayeti-davasinda-yeni-gelisme-1092786351.html

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