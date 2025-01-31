https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/meteoroloji-uyardi-hava-sicakliklari-12-derece-dusecek-1093249115.html

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş beklendiğini açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T17:59+0300

2025-01-31T17:59+0300

2025-01-31T17:59+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

kış

kar yağışı

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de gelecek hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini açıkladı. Buna göre hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Salı gününe dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html

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