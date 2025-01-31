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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş beklendiğini açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T17:59+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de gelecek hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini açıkladı. Buna göre hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Salı gününe dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html
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hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta sıcaklıklar nasıl olacak, kar yağacak mı, hava soğuyacak mı, havalar ne zaman soğuyacak
hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta sıcaklıklar nasıl olacak, kar yağacak mı, hava soğuyacak mı, havalar ne zaman soğuyacak

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

17:59 31.01.2025
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© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de gelecek hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini açıkladı. Buna göre hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

Salı gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.
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