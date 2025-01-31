https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/meteoroloji-uyardi-asil-kis-simdi-basliyor-devasa-soguk-kutlesi-adim-adim-geliyor-sicakliklar-1093222981.html

Meteoroloji uyardı, 'asıl kış şimdi başlıyor': Devasa soğuk kütlesi adım adım geliyor, sıcaklıklar aniden düşecek

Meteoroloji uyardı, 'asıl kış şimdi başlıyor': Devasa soğuk kütlesi adım adım geliyor, sıcaklıklar aniden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak hava durumu raporuna göre Türkiye'nin batısında yer yer sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Marmara, İç Anadolu ve Doğu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T06:48+0300

2025-01-31T06:48+0300

2025-01-31T06:48+0300

orhan şen

meteoroloji genel müdürlüğü

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Ülkenin batısında hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kırklareli, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis ve pus etkili olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski!Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Ayrıca, buzlanma ve don olayları başta iç ve doğu bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.Rüzgar güneyden, zamanla kuzeyden esecekRüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Zamanla rüzgarın kuzey yönlü esmesi bekleniyor.Hava durumu bölgelere göre nasıl olacak?Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiDenizlerde Hava DurumuDenizlerde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş genellikle iyi olacak ancak yağış anında orta seviyeye düşebilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak 4-5 Şubat’tan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?Bugün Ege kıyıları, Kırklareli’nin kuzey kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da pus ve yer yer sis etkili olurken, hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresi için kritik bir uyarı yaptı. Prof. Dr. Şen’in açıklamalarına göre:📌 4-5 Şubat’tan itibaren Türkiye’ye soğuk hava dalgası girecek.📌 İstanbul’un doğusu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor.📌 Özellikle 6-7 Şubat’ta İstanbul’da kar yağışı ihtimali yüksek.📌 Soğuk hava dalgası 11 Şubat’a kadar etkisini sürdürecek.Meteoroloji’nin tahminlerine göre batıdan gelen yağışlı hava 5 Şubat’tan itibaren etkisini gösterecek. İstanbul için de 6-7 Şubat’ta kar alarmı verildi.Uzmanlar uyarıyor: Soğuk ve karlı günler yaklaşıyorÖnümüzdeki hafta Türkiye yalancı bahardan çıkacak ve kış koşulları geri dönecek. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.Hava tahminleri ve güncellemeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmeniz öneriliyor.

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