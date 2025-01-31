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52 gollü rekor gecede Türkiye'nin UEFA Ülke puanı güncellendi: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
52 gollü rekor gecede Türkiye'nin UEFA Ülke puanı güncellendi: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı sona erdi ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T06:29+0300
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uefa
galatasaray
fenerbahçe
spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son hafta maçında Ajax deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 2-1 mağlup olarak grup aşamasında ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna kalma şansını kaybederek play-off etabında mücadele etme hakkı kazandı.Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadıBir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Midtjylland karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, play-off biletini cebine koydu ve yoluna devam etme şansını sürdürdü.Beşiktaş Avrupa defterini kapattıUEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, son hafta mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına veda etti.UEFA ülke puanı sıralamasında son durumAvrupa'daki son maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin beraberliğiyle Türkiye'nin puanı 40 bin 900'e yükseldi. Ancak Türkiye, 10. sırada yer almaya devam ediyor.İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:8. Belçika – 52.750 puan9. Çekya – 42.850 puan10. Türkiye – 40.900 puanUEFA sıralamasında ilk 10’da kalmak, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki temsil hakkını koruması açısından büyük önem taşıyor. Play-off turundaki sonuçlar, ülke puanının geleceğini belirleyecek.Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:14' Galatasaray (13 Puan)24' Fenerbahçe (10 Puan)28' Beşiktaş (9 Puan)Galatasaray'ın muhtemel raki̇pleri̇• Play-off: AZ Alkmaar veya Midtjylland.• Son 16 turu: Manchester United veya Tottenham.Fenerbahçe'ni̇n muhtemel raki̇pleri̇• Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.• Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.Kura çeki̇mi̇ ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.
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uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, türkiye uefa ülke puanı, uefa ülke puanı son durum, uefa ülke puanı 2025, türkiye uefa sıralaması, galatasaray uefa avrupa ligi, fenerbahçe uefa avrupa ligi, beşiktaş avrupa ligi, uefa sıralaması güncel, uefa avrupa ligi play-off, türkiye uefa avrupa ligi, uefa sıralaması 2025, uefa puan durumu, türkiye avrupa kupaları, uefa ülke puanı hesaplama, avrupa ligi temsilcilerimiz, uefa ülke puanı kaç oldu, türkiye avrupa sıralamas

52 gollü rekor gecede Türkiye'nin UEFA Ülke puanı güncellendi: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

06:29 31.01.2025
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı sona erdi ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turuna kalırken, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti. Son gelişmelerin ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 10. basamakta yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son hafta maçında Ajax deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 2-1 mağlup olarak grup aşamasında ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna kalma şansını kaybederek play-off etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Midtjylland karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, play-off biletini cebine koydu ve yoluna devam etme şansını sürdürdü.

Beşiktaş Avrupa defterini kapattı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, son hafta mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına veda etti.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa'daki son maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin beraberliğiyle Türkiye'nin puanı 40 bin 900'e yükseldi. Ancak Türkiye, 10. sırada yer almaya devam ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
8. Belçika52.750 puan
9. Çekya42.850 puan
10. Türkiye40.900 puan
UEFA sıralamasında ilk 10’da kalmak, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki temsil hakkını koruması açısından büyük önem taşıyor. Play-off turundaki sonuçlar, ülke puanının geleceğini belirleyecek.
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:
14' Galatasaray (13 Puan)
24' Fenerbahçe (10 Puan)
28' Beşiktaş (9 Puan)

Galatasaray'ın muhtemel raki̇pleri̇

• Play-off: AZ Alkmaar veya Midtjylland.
• Son 16 turu: Manchester United veya Tottenham.

Fenerbahçe'ni̇n muhtemel raki̇pleri̇

• Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.
• Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.

Kura çeki̇mi̇ ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.
Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.
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