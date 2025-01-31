https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/52-gollu-rekor-gecede-turkiyenin-uefa-ulke-puani-guncellendi-iste-fenerbahce-ve-galatasarayin-1093222721.html

52 gollü rekor gecede Türkiye'nin UEFA Ülke puanı güncellendi: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

52 gollü rekor gecede Türkiye'nin UEFA Ülke puanı güncellendi: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı sona erdi ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T06:29+0300

2025-01-31T06:29+0300

2025-01-31T06:29+0300

uefa

galatasaray

fenerbahçe

spor

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son hafta maçında Ajax deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 2-1 mağlup olarak grup aşamasında ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna kalma şansını kaybederek play-off etabında mücadele etme hakkı kazandı.Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadıBir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Midtjylland karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, play-off biletini cebine koydu ve yoluna devam etme şansını sürdürdü.Beşiktaş Avrupa defterini kapattıUEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, son hafta mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına veda etti.UEFA ülke puanı sıralamasında son durumAvrupa'daki son maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin beraberliğiyle Türkiye'nin puanı 40 bin 900'e yükseldi. Ancak Türkiye, 10. sırada yer almaya devam ediyor.İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:8. Belçika – 52.750 puan9. Çekya – 42.850 puan10. Türkiye – 40.900 puanUEFA sıralamasında ilk 10’da kalmak, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki temsil hakkını koruması açısından büyük önem taşıyor. Play-off turundaki sonuçlar, ülke puanının geleceğini belirleyecek.Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:14' Galatasaray (13 Puan)24' Fenerbahçe (10 Puan)28' Beşiktaş (9 Puan)Galatasaray'ın muhtemel raki̇pleri̇• Play-off: AZ Alkmaar veya Midtjylland.• Son 16 turu: Manchester United veya Tottenham.Fenerbahçe'ni̇n muhtemel raki̇pleri̇• Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.• Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.Kura çeki̇mi̇ ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mauro-icardiden-galatasaray-taraftarina-mujde--gol-makinesi-geri-donuyor-1093115163.html

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