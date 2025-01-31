https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/luleburgaz-belediyesi-3-ayda-suya-yuzde-900-zam-yapti-halk-tepki-gosterdi-1093253995.html
Lüleburgaz Belediyesi 3 ayda suya yüzde 900 zam yaptı: Halk tepki gösterdi
Lüleburgaz Belediyesi 3 ayda suya yüzde 900 zam yaptı: Halk tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su fiyatlarında son üc ay içinde yaşanan yüzde 900'lük artış, esnafın tepkisini topladı. Zamları protesto eden esnaf... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T21:17+0300
2025-01-31T21:17+0300
2025-01-31T21:17+0300
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Lüleburgaz'da esnaf, üç ayda su faturalarına yapılan yüzde 900'lük zamma tepki göstererek protesto düzenledi.Sosyal medya hesabından eyleme destek veren AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ''CHP’li Lüleburgaz Belediyesi, su fiyatlarını fahiş seviyelere çıkararak vatandaşın en temel ihtiyacını ranta çevirmeye devam ediyor! Milyonlarca liralık alternatif gelir kaynağı varken, suyu lüks bir ürün gibi satıp halkın cebine göz dikiyorlar'' dedi. Eylemde 'soygun var' afişiyle açıklama yapan esnaf ''Kasım ayında KDV ve vergiler hariç bir ton suyun fiyatı 19 TL iken, Aralık'ta 119 TL'ye, Ocak'ta ise 171 TL'ye yükseldi. Yani su fiyatları 3 ayda yüzde 900 zamlandı. Katı atık bedeli de Kasım'da 83 TL iken, Aralık'ta 600 TL'ye, Ocak'ta ise 900 TL'ye ulaştı. Biz sizlere o sandalyeleri emanet ettik. Ya bu zulmü bitirin ya da bizim sandalyelerimizi geri verin. Halk burada, canımız yanıyor, işimizin başında olmamız gerekirken burada hakkımızı arıyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ankarada-suya-yuzde-302-zam-1-ocak-2025ten-itibaren-uygulanacak-1091517787.html
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lüleburgaz, miting, ortak miting, su, zam, ara zam, ek zam, belediye başkanı, belediye, belediye meclisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
lüleburgaz, miting, ortak miting, su, zam, ara zam, ek zam, belediye başkanı, belediye, belediye meclisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
Lüleburgaz Belediyesi 3 ayda suya yüzde 900 zam yaptı: Halk tepki gösterdi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su fiyatlarında son üc ay içinde yaşanan yüzde 900'lük artış, esnafın tepkisini topladı. Zamları protesto eden esnaf, belediyeden fiyatların makul seviyeye çekilmesini talep etti. Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan esnaf, su faturalarındaki fahiş artışa karşı 'Soyguna var!' sloganlarıyla protesto düzenledi
Lüleburgaz'da esnaf, üç ayda su faturalarına yapılan yüzde 900'lük zamma tepki göstererek protesto düzenledi.
Sosyal medya hesabından eyleme destek veren AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ''CHP’li Lüleburgaz Belediyesi, su fiyatlarını fahiş seviyelere çıkararak vatandaşın en temel ihtiyacını ranta çevirmeye devam ediyor! Milyonlarca liralık alternatif gelir kaynağı varken, suyu lüks bir ürün gibi satıp halkın cebine göz dikiyorlar'' dedi.
Eylemde 'soygun var' afişiyle açıklama yapan esnaf ''Kasım ayında KDV ve vergiler hariç bir ton suyun fiyatı 19 TL iken, Aralık'ta 119 TL'ye, Ocak'ta ise 171 TL'ye yükseldi. Yani su fiyatları 3 ayda yüzde 900 zamlandı. Katı atık bedeli de Kasım'da 83 TL iken, Aralık'ta 600 TL'ye, Ocak'ta ise 900 TL'ye ulaştı. Biz sizlere o sandalyeleri emanet ettik. Ya bu zulmü bitirin ya da bizim sandalyelerimizi geri verin. Halk burada, canımız yanıyor, işimizin başında olmamız gerekirken burada hakkımızı arıyoruz'' açıklamasında bulundu.