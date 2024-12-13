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Ankara'da suya yüzde 30.2 zam: 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak
Ankara'da suya yüzde 30.2 zam: 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T20:51+0300
2024-12-13T20:51+0300
2024-12-13T20:51+0300
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ankara büyükşehir belediyesi
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Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak
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Ankara'da suya yüzde 30.2 zam: 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.
Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm maliyet hesaplarının yapılmasının ardından su fiyatında mecburi olarak artış yapmak durumunda kaldı. Yapılan yeni düzenleme ile “su + atık su bedeli” yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL olarak belirlendi. Bu güncelleme ile yeni su tarifesinin metreküp fiyatı “1 dolarla”, 2010-2018 yılları arasının da altında kaldı.
Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.
Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak