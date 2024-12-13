https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/ankarada-suya-yuzde-302-zam-1-ocak-2025ten-itibaren-uygulanacak-1091517787.html

Ankara'da suya yüzde 30.2 zam: 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak

Ankara'da suya yüzde 30.2 zam: 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T20:51+0300

2024-12-13T20:51+0300

2024-12-13T20:51+0300

türkiye

ankara

abb

ankara büyükşehir belediyesi

zam

su

aski

ankara su ve kanalizasyon idaresi (aski)

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Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30.2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak

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