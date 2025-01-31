https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/lavrov-bati-birlesmis-milletler-sozlesmesinin-devletlerin-esitligine-iliskin-ilkesine-hicbir-zaman-1093221620.html

Lavrov: Batı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin devletlerin eşitliğine ilişkin ilkesine hiçbir zaman saygı duymadı

Lavrov: Batı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin devletlerin eşitliğine ilişkin ilkesine hiçbir zaman saygı duymadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ndeki devletlerin eşitliği ilkesine asla saygı göstermediğini ve ABD’nin Donald... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T02:50+0300

2025-01-31T02:50+0300

2025-01-31T02:50+0300

dünya

sergey lavrov

federal meclis (rusya)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

batı

abd

donald trump

marco rubio

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Lavrov, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, BM’nin kurulmasından bu yana yaşanan hiçbir çatışmada veya uluslararası durumda, ABD ve müttefikleri BM Tüzüğü'nün temel ilkesi olan devletlerin egemen eşitliği ilkesine riayet etmedi. Savaş sonrası tarihimize bakıldığında, en belirgin ve zor durumları incelediğimizde, Batı bu ilkeye asla saygı göstermedi" dedi. Lavrov, Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından, yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio aracılığıyla liberal dünya düzeninden ayrıldıklarını dile getirdiğini, ancak hemen ardından 'Önce Amerika' prensibiyle kaostan yeni bir düzen yaratma hedefinin vurgulandığını belirtti. Bu durumun terminolojik fark dışında pek bir değişiklik içermediğini ifade etti. Bakan, yalnızca Batı’daki siyasetçilerin değil, aynı zamanda Rusya’daki uzmanlar ve siyaset bilimcilerin de dünyanın 'tek merkezli' sisteminin uygulanabilirliğinden şüphe duyduğunu kaydetti.Konuşmasında Lavrov, "Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumların işleyişindeki eksiklikleri ve başarısızlıkları görmek için süper bir uzman olmaya gerek yok. Bunun temel nedeni, BM’nin temeli olan devletlerarası işbirliği ilkelerinin acımasızlığı ya da eskimişliği değil, başta Batı olmak üzere bazı devletlerin bu ilkelere pratik siyasette uyma konusundaki isteksizliği ve yetersizliğidir. Sadece bir örnek verdim" diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/lavrov-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-suriyeyi-gorustu-1093210871.html

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sergey lavrov, federal meclis (rusya), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, batı, abd, donald trump, marco rubio