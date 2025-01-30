https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/lavrov-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-suriyeyi-gorustu-1093210871.html
Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Suriye’yi görüştü
Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Suriye’yi görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştüğü, gündemde Suriye’deki durum olduğu bildirildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T16:12+0300
2025-01-30T16:12+0300
2025-01-30T16:18+0300
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sergey lavrov
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suudi arabistan dışişleri bakanlığı
faysal bin ferhan bin abdullah al suud
telefon görüşmesi
suriye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Suriye’deki durumu değerlendirdi.Açıklamada, “30 Ocak tarihinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakanlar, Suriye’deki durum başta olmak üzere bölgesel gündemdeki bir dizi acil konu hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bakanların, Ortadoğu’daki krizlerin çözümünü kolaylaştırmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yönündeki tutumlarını teyit ettikleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-katarli-mevkidasi-al-sani-suriyedeki-durumu-gorustu-1093047395.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suudi arabistan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, faysal bin ferhan bin abdullah al suud, telefon görüşmesi, suriye
Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Suriye’yi görüştü
16:12 30.01.2025 (güncellendi: 16:18 30.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştüğü, gündemde Suriye’deki durum olduğu bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Suriye’deki durumu değerlendirdi.
Açıklamada, “30 Ocak tarihinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakanlar, Suriye’deki durum başta olmak üzere bölgesel gündemdeki bir dizi acil konu hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu”
ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bakanların, Ortadoğu’daki krizlerin çözümünü kolaylaştırmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yönündeki tutumlarını teyit ettikleri kaydedildi.