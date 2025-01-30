https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/lavrov-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-suriyeyi-gorustu-1093210871.html

Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Suriye’yi görüştü

Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Suriye’yi görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştüğü, gündemde Suriye’deki durum olduğu bildirildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T16:12+0300

2025-01-30T16:12+0300

2025-01-30T16:18+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

suudi arabistan

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

faysal bin ferhan bin abdullah al suud

telefon görüşmesi

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087417817_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_32082e5ed317726cdef59a5bc48f07dc.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bakanlar Suriye’deki durumu değerlendirdi.Açıklamada, “30 Ocak tarihinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakanlar, Suriye’deki durum başta olmak üzere bölgesel gündemdeki bir dizi acil konu hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bakanların, Ortadoğu’daki krizlerin çözümünü kolaylaştırmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yönündeki tutumlarını teyit ettikleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-katarli-mevkidasi-al-sani-suriyedeki-durumu-gorustu-1093047395.html

rusya

suudi arabistan

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suudi arabistan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, faysal bin ferhan bin abdullah al suud, telefon görüşmesi, suriye