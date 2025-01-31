https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/kandilli-rasathanesi-duyurdu-kocaelide-deprem-1093232124.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kocaeli'de deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kocaeli'de deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Kandilli, Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 31 Ocak 2025’te Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedildi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, gün içindeki meydana gelen depremlerle güncelleniyor. "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu, "Az önce deprem mi oldu" sorularının yantları, sarsıntıları hissedenler tarafından sorgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html

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