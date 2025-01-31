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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kocaeli'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kocaeli'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Kandilli, Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 31 Ocak 2025’te Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedildi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, gün içindeki meydana gelen depremlerle güncelleniyor. "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu, "Az önce deprem mi oldu" sorularının yantları, sarsıntıları hissedenler tarafından sorgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kocaeli'de deprem

10:52 31.01.2025 (güncellendi: 11:12 31.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Kandilli, Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.8 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 31 Ocak 2025’te Kocaeli açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.8 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, gün içindeki meydana gelen depremlerle güncelleniyor. "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu, "Az önce deprem mi oldu" sorularının yantları, sarsıntıları hissedenler tarafından sorgulanıyor.
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