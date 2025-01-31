https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akaryakitta-indirim-tabela-degisti-benzin-ve-motorin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1093226946.html

Akaryakıtta indirim, tabela değişti: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta indirim, tabela değişti: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T09:09+0300

2025-01-31T09:09+0300

2025-01-31T09:11+0300

ekonomi

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Akaryakıt fiyatlarında bu gece itibarıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Motorin litre fiyatı 89 kuruş düşerek tabelalara yansırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine gelen indirim sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbulAnkaraİzmirFiyatlar neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor.

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