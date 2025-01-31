https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akaryakitta-indirim-tabela-degisti-benzin-ve-motorin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1093226946.html
Akaryakıtta indirim, tabela değişti: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıtta indirim, tabela değişti: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T09:09+0300
2025-01-31T09:09+0300
2025-01-31T09:11+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatlarında bu gece itibarıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Motorin litre fiyatı 89 kuruş düşerek tabelalara yansırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine gelen indirim sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbulAnkaraİzmirFiyatlar neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor.
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Akaryakıtta indirim, tabela değişti: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
09:09 31.01.2025 (güncellendi: 09:11 31.01.2025)
Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncellenen fiyatlarla İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin ve benzin satış fiyatları belli oldu.
Akaryakıt fiyatlarında bu gece itibarıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Motorin litre fiyatı 89 kuruş düşerek tabelalara yansırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine gelen indirim sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:
Güncel akaryakıt fiyatları
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor.