Ekrem İmamoğlu'ndan erken seçim çağrısı: 'Dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçim'
13:10 30.01.2025 (güncellendi: 13:11 30.01.2025)
İmamoğlu
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Erken seçim çağrısı yapan İmamoğlu, "Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ama çok iyi biliyorum ki, bu yolun sonu aydınlık ve huzur dolu, iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok" ifadelerini kullandı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından, "Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyerek video paylaştı.
'Dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçim'
İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinden bahsetti ve şunları söyledi:
Bu fotoğraf çöküşün fotoğrafıdır. Türkiye bu akla, bu ahlaka, bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim! Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Tam bir “cesur demokrasi” uygulaması olacak olan önseçimler, sadece partimizi, seçmenlerimizi değil, inanıyorum ki ülkemizin demokratik muhalefetini de birleştirecektir. Kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun, hepimizin ilk günkü şevk ve heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacak bu.
Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! https://t.co/9zlA3JqNtI— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 30, 2025
'Yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağım'
Yarın da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceğini belirten İmamoğlu, "Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak" dedi ve şu noktalara dikkat çekti:
Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere “Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak” dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz; yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak... Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, hukuk görüntüsü altında bir siyasi operasyon sürdürüyorlar. Ama kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür... Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek! Bu aziz milletin evlatları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Daha önce dediğim gibi... Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"