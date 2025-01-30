Ekrem İmamoğlu'ndan erken seçim çağrısı: 'Dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçim'

Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere “Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak” dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz; yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak... Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, hukuk görüntüsü altında bir siyasi operasyon sürdürüyorlar. Ama kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür... Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek! Bu aziz milletin evlatları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Daha önce dediğim gibi... Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"