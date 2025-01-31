https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/guzellik-salonlarinda-2025-ucretleri-belli-oldu-zamli-tarifeler-ve-fiyat-listesi-ne-oldu-1093226072.html

Güzellik salonlarında 2025 ücretleri belli oldu: Zamlı tarifeler ve fiyat listesi ne oldu?

Güzellik salonlarında 2025 ücretleri belli oldu: Zamlı tarifeler ve fiyat listesi ne oldu?

Sputnik Türkiye

2025 yılı itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak yeni fiyatlar netleşti. Asgari ücret ve genel giderlerdeki artış nedeniyle fiyatlara yüzde 60 zam geldi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T08:09+0300

2025-01-31T08:09+0300

2025-01-31T08:09+0300

ekonomi

güzellik

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Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok sektörde fiyat güncellemeleri yapılırken, güzellik salonlarında da zamlı fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, yapılan zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.Kurtönal, asgari ücret, kira ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle güzellik salonlarında fiyatların yüzde 60 yükseldiğini ifade etti."Güzellik salonlarında tek tarife uygulanıyor. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksek. Bir salon açmak için 70-80 metrekareden küçük bir alan yeterli değil. Kiraların artışı ve ekipman fiyatlarının yükselmesi, zamları zorunlu hale getirdi."2025 güncellenen güzellik salonu fiyat listesiYeni yıl itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak fiyatlar şu şekilde belirlendi:📌 Klasik cilt bakımı – 2.175 TL📌 Solaryum (dakika başı) – 180 TL📌 Kimyasal / bitkisel peeling – 3.300 TL📌 Profesyonel makyaj – 4.500 TL📌 Gece makyajı – 1.800 TL📌 Ağda ile yüz alımı – 600 TL📌 Kaş boyama – 600 TL📌 Tüm vücut epilasyon (tek seans) – 5.250 TL📌 Manikür – 525 TL📌 Pedikür – 675 TL📌 Protez tırnak – 2.250 TLGüzellik salonu açmak artık daha maliyetliGüzellik sektöründe artan maliyetler, işletme kurmayı da zorlaştırıyor. Kurtönal, bir güzellik salonu açmanın artık ortalama 2-2,5 milyon TL’ye mal olduğunu belirterek, sektörün zorluklarına dikkat çekti.Dikkat! Şüpheli i̇ndirimler mercek altındaYetkililer, özellikle piyasa değerinin çok altında hizmet sunan güzellik salonları konusunda vatandaşları uyardı. Kurtönal, bazı ruhsatsız işletmelerin gerçekçi olmayan fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştığını belirtti.Nelere dikkat etmeli?📌 İşletmenin ruhsatı var mı?📌 Çalışanların ustalık ve kalfalık belgeleri bulunuyor mu?📌 Tarife fiyatları işletmenin duvarına asılmış mı?Bu gibi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları CİMER’e bildirebileceğini söyledi.Kurallara uymayan i̇şletmelere 800 bin TL’ye varan cezalarAşırı düşük fiyatlarla haksız rekabet yaratan veya ruhsatsız hizmet veren işletmelere karşı ciddi yaptırımlar uygulanıyor.📌 Haksız rekabet cezası: 700-800 bin TL📌 Tarife dışında fiyatlandırma yapan işletmeler: İdari para cezasıTarifenin üstünde fiyat talep edilebilir mi?Yetkililer, güzellik salonlarının belirlenen tarifenin üzerine çıkamayacağını vurguladı.

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