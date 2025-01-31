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Güzellik salonlarında 2025 ücretleri belli oldu: Zamlı tarifeler ve fiyat listesi ne oldu?
Güzellik salonlarında 2025 ücretleri belli oldu: Zamlı tarifeler ve fiyat listesi ne oldu?
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak yeni fiyatlar netleşti. Asgari ücret ve genel giderlerdeki artış nedeniyle fiyatlara yüzde 60 zam geldi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T08:09+0300
2025-01-31T08:09+0300
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Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok sektörde fiyat güncellemeleri yapılırken, güzellik salonlarında da zamlı fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, yapılan zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.Kurtönal, asgari ücret, kira ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle güzellik salonlarında fiyatların yüzde 60 yükseldiğini ifade etti."Güzellik salonlarında tek tarife uygulanıyor. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksek. Bir salon açmak için 70-80 metrekareden küçük bir alan yeterli değil. Kiraların artışı ve ekipman fiyatlarının yükselmesi, zamları zorunlu hale getirdi."2025 güncellenen güzellik salonu fiyat listesiYeni yıl itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak fiyatlar şu şekilde belirlendi:📌 Klasik cilt bakımı – 2.175 TL📌 Solaryum (dakika başı) – 180 TL📌 Kimyasal / bitkisel peeling – 3.300 TL📌 Profesyonel makyaj – 4.500 TL📌 Gece makyajı – 1.800 TL📌 Ağda ile yüz alımı – 600 TL📌 Kaş boyama – 600 TL📌 Tüm vücut epilasyon (tek seans) – 5.250 TL📌 Manikür – 525 TL📌 Pedikür – 675 TL📌 Protez tırnak – 2.250 TLGüzellik salonu açmak artık daha maliyetliGüzellik sektöründe artan maliyetler, işletme kurmayı da zorlaştırıyor. Kurtönal, bir güzellik salonu açmanın artık ortalama 2-2,5 milyon TL’ye mal olduğunu belirterek, sektörün zorluklarına dikkat çekti.Dikkat! Şüpheli i̇ndirimler mercek altındaYetkililer, özellikle piyasa değerinin çok altında hizmet sunan güzellik salonları konusunda vatandaşları uyardı. Kurtönal, bazı ruhsatsız işletmelerin gerçekçi olmayan fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştığını belirtti.Nelere dikkat etmeli?📌 İşletmenin ruhsatı var mı?📌 Çalışanların ustalık ve kalfalık belgeleri bulunuyor mu?📌 Tarife fiyatları işletmenin duvarına asılmış mı?Bu gibi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları CİMER’e bildirebileceğini söyledi.Kurallara uymayan i̇şletmelere 800 bin TL’ye varan cezalarAşırı düşük fiyatlarla haksız rekabet yaratan veya ruhsatsız hizmet veren işletmelere karşı ciddi yaptırımlar uygulanıyor.📌 Haksız rekabet cezası: 700-800 bin TL📌 Tarife dışında fiyatlandırma yapan işletmeler: İdari para cezasıTarifenin üstünde fiyat talep edilebilir mi?Yetkililer, güzellik salonlarının belirlenen tarifenin üzerine çıkamayacağını vurguladı.
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2025 güzellik salonu fiyatları, güzellik salonu zamlı fiyat listesi, 2025 cilt bakımı fiyatları, epilasyon fiyatları 2025, güzellik salonlarında yeni fiyat tarifesi, 2025 manikür pedikür ücretleri, protez tırnak fiyatları 2025, solaryum dakikası kaç tl, kimyasal peeling ücreti 2025, profesyonel makyaj fiyatları, güzellik salonu fiyat artışı, güzellik salonlarında zam oranı, güzellik salonu açma maliyeti 2025, güzellik merkezi fiyatları
2025 güzellik salonu fiyatları, güzellik salonu zamlı fiyat listesi, 2025 cilt bakımı fiyatları, epilasyon fiyatları 2025, güzellik salonlarında yeni fiyat tarifesi, 2025 manikür pedikür ücretleri, protez tırnak fiyatları 2025, solaryum dakikası kaç tl, kimyasal peeling ücreti 2025, profesyonel makyaj fiyatları, güzellik salonu fiyat artışı, güzellik salonlarında zam oranı, güzellik salonu açma maliyeti 2025, güzellik merkezi fiyatları

Güzellik salonlarında 2025 ücretleri belli oldu: Zamlı tarifeler ve fiyat listesi ne oldu?

08:09 31.01.2025
© Flickrkuaför
kuaför - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Flickr
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2025 yılı itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak yeni fiyatlar netleşti. Asgari ücret ve genel giderlerdeki artış nedeniyle fiyatlara yüzde 60 zam geldi. Sektör temsilcileri, fahiş indirim yapan ruhsatsız işletmelere karşı vatandaşları uyarırken, yeni tarife detayları da açıklandı.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok sektörde fiyat güncellemeleri yapılırken, güzellik salonlarında da zamlı fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, yapılan zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Kurtönal, asgari ücret, kira ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle güzellik salonlarında fiyatların yüzde 60 yükseldiğini ifade etti.
"Güzellik salonlarında tek tarife uygulanıyor. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksek. Bir salon açmak için 70-80 metrekareden küçük bir alan yeterli değil. Kiraların artışı ve ekipman fiyatlarının yükselmesi, zamları zorunlu hale getirdi."

2025 güncellenen güzellik salonu fiyat listesi

Yeni yıl itibarıyla güzellik salonlarında uygulanacak fiyatlar şu şekilde belirlendi:
📌 Klasik cilt bakımı2.175 TL
📌 Solaryum (dakika başı)180 TL
📌 Kimyasal / bitkisel peeling3.300 TL
📌 Profesyonel makyaj4.500 TL
📌 Gece makyajı1.800 TL
📌 Ağda ile yüz alımı600 TL
📌 Kaş boyama600 TL
📌 Tüm vücut epilasyon (tek seans)5.250 TL
📌 Manikür525 TL
📌 Pedikür675 TL
📌 Protez tırnak2.250 TL

Güzellik salonu açmak artık daha maliyetli

Güzellik sektöründe artan maliyetler, işletme kurmayı da zorlaştırıyor. Kurtönal, bir güzellik salonu açmanın artık ortalama 2-2,5 milyon TL’ye mal olduğunu belirterek, sektörün zorluklarına dikkat çekti.
“Tek bir cihazın maliyeti 700-800 bin TL’yi buluyor. Salon sahipleri, kira ve personel giderleriyle ciddi maliyetler altında. Bu nedenle belirlenen fiyat tarifeleri, maliyetler doğrultusunda oluşturuluyor.”

Dikkat! Şüpheli i̇ndirimler mercek altında

Yetkililer, özellikle piyasa değerinin çok altında hizmet sunan güzellik salonları konusunda vatandaşları uyardı. Kurtönal, bazı ruhsatsız işletmelerin gerçekçi olmayan fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştığını belirtti.
“Bazı yerlerde 12 seanslık epilasyon paketleri 5.000 TL’ye satılıyor. Oysa sadece cihaz başlığı bu fiyatın 4 katı. Aynı şekilde 150 TL’ye cilt bakımı yapan yerler var. Bunlar sahte ürünler kullanarak hizmet veriyor olabilir. Tüketiciler dikkat etmeli.”

Nelere dikkat etmeli?

📌 İşletmenin ruhsatı var mı?
📌 Çalışanların ustalık ve kalfalık belgeleri bulunuyor mu?
📌 Tarife fiyatları işletmenin duvarına asılmış mı?
Bu gibi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları CİMER’e bildirebileceğini söyledi.

Kurallara uymayan i̇şletmelere 800 bin TL’ye varan cezalar

Aşırı düşük fiyatlarla haksız rekabet yaratan veya ruhsatsız hizmet veren işletmelere karşı ciddi yaptırımlar uygulanıyor.
📌 Haksız rekabet cezası: 700-800 bin TL
📌 Tarife dışında fiyatlandırma yapan işletmeler: İdari para cezası

Tarifenin üstünde fiyat talep edilebilir mi?

Yetkililer, güzellik salonlarının belirlenen tarifenin üzerine çıkamayacağını vurguladı.
"Fiyatın üstüne çıkmak mümkün değil, bu suçtur. Eğer vatandaşlardan fazla ücret talep edilirse, faturalarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Aşırı fiyat artışları için şikayette bulunabilirler."
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