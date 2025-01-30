https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gazeteci-fabrizio-romano-duyurdu-morata-galatasaraya-evet-dedi-1093215320.html
Gazeteci Fabrizio Romano duyurdu: Morata, Galatasaray'a 'evet' dedi
Gazeteci Fabrizio Romano duyurdu: Morata, Galatasaray'a 'evet' dedi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T19:19+0300
2025-01-30T19:19+0300
2025-01-30T19:19+0300
spor
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transfer
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Galatasaray, Alvaro Morata'yı Milan'dan 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini son aşamaya getirdi.Galatasaray, transferde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattında yaşanan eksiklik sonrası, Milan’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata için görüşmeleri hızlandırdı. Icardi'nin sakatlığının ardından forvet arayışlarına hız veren Galatasaray, İspanyol futbolcu Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katacak.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano "Morata, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Kulüpler, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması üzerinde görüşüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sports Digitale’in haberine göre, Galatasaray, Morata için Milan’a 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sundu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html
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alvaro morata, transfer, galatasaray, transfermarkt , real madrid, juventus, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
alvaro morata, transfer, galatasaray, transfermarkt , real madrid, juventus, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Gazeteci Fabrizio Romano duyurdu: Morata, Galatasaray'a 'evet' dedi
Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre, Sarı-Kırmızılı ekip, Morata için Milan ile görüşmelere başladı.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı Milan'dan 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini son aşamaya getirdi.
Galatasaray, transferde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattında yaşanan eksiklik sonrası, Milan’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata için görüşmeleri hızlandırdı. Icardi'nin sakatlığının ardından forvet arayışlarına hız veren Galatasaray, İspanyol futbolcu Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katacak.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano "Morata, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Kulüpler, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması üzerinde görüşüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sports Digitale’in haberine göre, Galatasaray, Morata için Milan’a 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sundu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.