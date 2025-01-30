https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gazeteci-fabrizio-romano-duyurdu-morata-galatasaraya-evet-dedi-1093215320.html

Gazeteci Fabrizio Romano duyurdu: Morata, Galatasaray'a 'evet' dedi

Gazeteci Fabrizio Romano duyurdu: Morata, Galatasaray'a 'evet' dedi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T19:19+0300

2025-01-30T19:19+0300

2025-01-30T19:19+0300

spor

alvaro morata

transfer

galatasaray

transfermarkt

real madrid

juventus

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093215149_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_374d1080592818fca0402867524aa0b1.jpg

Galatasaray, Alvaro Morata'yı Milan'dan 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini son aşamaya getirdi.Galatasaray, transferde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattında yaşanan eksiklik sonrası, Milan’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata için görüşmeleri hızlandırdı. Icardi'nin sakatlığının ardından forvet arayışlarına hız veren Galatasaray, İspanyol futbolcu Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katacak.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano "Morata, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Kulüpler, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması üzerinde görüşüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sports Digitale’in haberine göre, Galatasaray, Morata için Milan’a 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sundu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ajax-galatasaray-maci-hangi-kanalda--1093212566.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alvaro morata, transfer, galatasaray, transfermarkt , real madrid, juventus, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı