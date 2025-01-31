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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:30+0300
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uefa
galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.Galatasaray kiminle eşleşti?İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.Fenerbahçe kiminle eşleşti?Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi ilk maçlar ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:AZ Alkmaar (Hollanda)-GalatasarayFenerbahçe-Anderlecht (Belçika)Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

15:30 31.01.2025 (güncellendi: 16:08 31.01.2025)
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.

Galatasaray kiminle eşleşti?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Fenerbahçe kiminle eşleşti?

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçlar ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
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Son 16 play-off kura çekimi yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar eşleşti
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