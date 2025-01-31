https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/galatasaray-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligindeki-rakipleri-belli-oldu-1093243523.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:30+0300

2025-01-31T15:30+0300

2025-01-31T16:08+0300

spor

uefa

galatasaray

fenerbahçe

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.Galatasaray kiminle eşleşti?İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.Fenerbahçe kiminle eşleşti?Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi ilk maçlar ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:AZ Alkmaar (Hollanda)-GalatasarayFenerbahçe-Anderlecht (Belçika)Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/son-16-play-off-kura-cekimi-yapildi-uefa-sampiyonlar-liginde-takimlar-eslesti--1093242276.html

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