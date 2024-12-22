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FİFA, 2024'ün 'En İyilerini' seçti
FİFA, 2024'ün 'En İyilerini' seçti
Sputnik Türkiye
FİFA tarafından düzenlenen 2024'ün 'En İyileri' listesi açıklandı. Teknik direktörler, milli takım kaptanları, futbol gazetecileri ve FIFA'nın resmi web... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fifa, vinicius junior, carlo ancelotti
фото, fotoğraf, fifa, vinicius junior, carlo ancelotti

FİFA, 2024'ün 'En İyilerini' seçti

16:43 22.12.2024
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FİFA tarafından düzenlenen 2024'ün 'En İyileri' listesi açıklandı. Teknik direktörler, milli takım kaptanları, futbol gazetecileri ve FIFA'nın resmi web sitesinde taraftarlar oy kullandı. Dört oylama grubundan (teknik direktörler, kaptanlar, gazeteciler ve taraftarlar) gelen oylar, toplam oyların yüzde 25'ini oluşturdu.
© AP Photo / Rui Vieira

Emiliano Martinez, 2024'ün En İyi FIFA Erkek Kalecisi seçildi. Aston Villa ve Arjantin yıldızı, 2022'de de bu onuru kazanarak ödülü iki kez kazanan ilk isim oldu.

Emiliano Martinez, 2024&#x27;ün En İyi FIFA Erkek Kalecisi seçildi. Aston Villa ve Arjantin yıldızı, 2022&#x27;de de bu onuru kazanarak ödülü iki kez kazanan ilk isim oldu. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Rui Vieira

Emiliano Martinez, 2024'ün En İyi FIFA Erkek Kalecisi seçildi. Aston Villa ve Arjantin yıldızı, 2022'de de bu onuru kazanarak ödülü iki kez kazanan ilk isim oldu.

© AP Photo / Gustavo Garello

Bu yılın başlarında Güney Brezilya'da yıkıma yol açan seller, Porto Alegre futbolcularının en iyi yönlerini de ortaya çıkardı. Internacional'den Thiago Maia, şehrin sakinlerine yardım etmek için sokaklara çıkan oyunculardan biriydi ve çabaları, artık FIFA Fair Play Ödülü ile tanındı.

Bu yılın başlarında Güney Brezilya&#x27;da yıkıma yol açan seller, Porto Alegre futbolcularının en iyi yönlerini de ortaya çıkardı. Internacional&#x27;den Thiago Maia, şehrin sakinlerine yardım etmek için sokaklara çıkan oyunculardan biriydi ve çabaları, artık FIFA Fair Play Ödülü ile tanındı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Gustavo Garello

Bu yılın başlarında Güney Brezilya'da yıkıma yol açan seller, Porto Alegre futbolcularının en iyi yönlerini de ortaya çıkardı. Internacional'den Thiago Maia, şehrin sakinlerine yardım etmek için sokaklara çıkan oyunculardan biriydi ve çabaları, artık FIFA Fair Play Ödülü ile tanındı.

© AP Photo / Hussein Sayed

Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni gibi adaylar arasında yer alan sert rakiplerini geride bırakan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'de kupalarla dolu bir sezonun ardından ilk kez FİFA En İyi Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi oldu.

Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni gibi adaylar arasında yer alan sert rakiplerini geride bırakan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid&#x27;de kupalarla dolu bir sezonun ardından ilk kez FİFA En İyi Teknik Direktör Ödülü&#x27;nün sahibi oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Hussein Sayed

Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni gibi adaylar arasında yer alan sert rakiplerini geride bırakan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'de kupalarla dolu bir sezonun ardından ilk kez FİFA En İyi Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi oldu.

© AP Photo / Joan Monfort

İspanya ve Barselona'nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas'ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.

İspanya ve Barselona&#x27;nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas&#x27;ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Joan Monfort

İspanya ve Barselona'nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas'ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.

© AP Photo / Hussein Sayed

Brezilya ve Real Madrid yıldızı, 2023/24 sezonunda kariyerinin en muhteşem sezonunu geçirdi. Real Madrid için düzenli olarak maç belirleyici anlar üretti ve tüm müsabakalarda 39 maçta 24 gol attı. Vinicius Jr, FİFA En İyi Erkek Futbolcusu seçildi

Brezilya ve Real Madrid yıldızı, 2023/24 sezonunda kariyerinin en muhteşem sezonunu geçirdi. Real Madrid için düzenli olarak maç belirleyici anlar üretti ve tüm müsabakalarda 39 maçta 24 gol attı. Vinicius Jr, FİFA En İyi Erkek Futbolcusu seçildi - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Hussein Sayed

Brezilya ve Real Madrid yıldızı, 2023/24 sezonunda kariyerinin en muhteşem sezonunu geçirdi. Real Madrid için düzenli olarak maç belirleyici anlar üretti ve tüm müsabakalarda 39 maçta 24 gol attı. Vinicius Jr, FİFA En İyi Erkek Futbolcusu seçildi

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