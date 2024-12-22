FİFA, 2024'ün 'En İyilerini' seçti

Emiliano Martinez, 2024'ün En İyi FIFA Erkek Kalecisi seçildi. Aston Villa ve Arjantin yıldızı, 2022'de de bu onuru kazanarak ödülü iki kez kazanan ilk isim oldu.
Emiliano Martinez, 2024'ün En İyi FIFA Erkek Kalecisi seçildi. Aston Villa ve Arjantin yıldızı, 2022'de de bu onuru kazanarak ödülü iki kez kazanan ilk isim oldu.
Bu yılın başlarında Güney Brezilya'da yıkıma yol açan seller, Porto Alegre futbolcularının en iyi yönlerini de ortaya çıkardı. Internacional'den Thiago Maia, şehrin sakinlerine yardım etmek için sokaklara çıkan oyunculardan biriydi ve çabaları, artık FIFA Fair Play Ödülü ile tanındı.
Bu yılın başlarında Güney Brezilya'da yıkıma yol açan seller, Porto Alegre futbolcularının en iyi yönlerini de ortaya çıkardı. Internacional'den Thiago Maia, şehrin sakinlerine yardım etmek için sokaklara çıkan oyunculardan biriydi ve çabaları, artık FIFA Fair Play Ödülü ile tanındı.
Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni gibi adaylar arasında yer alan sert rakiplerini geride bırakan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'de kupalarla dolu bir sezonun ardından ilk kez FİFA En İyi Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi oldu.
Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni gibi adaylar arasında yer alan sert rakiplerini geride bırakan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'de kupalarla dolu bir sezonun ardından ilk kez FİFA En İyi Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi oldu.
İspanya ve Barselona'nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas'ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.
İspanya ve Barselona'nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas'ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.
Brezilya ve Real Madrid yıldızı, 2023/24 sezonunda kariyerinin en muhteşem sezonunu geçirdi. Real Madrid için düzenli olarak maç belirleyici anlar üretti ve tüm müsabakalarda 39 maçta 24 gol attı. Vinicius Jr, FİFA En İyi Erkek Futbolcusu seçildi
Brezilya ve Real Madrid yıldızı, 2023/24 sezonunda kariyerinin en muhteşem sezonunu geçirdi. Real Madrid için düzenli olarak maç belirleyici anlar üretti ve tüm müsabakalarda 39 maçta 24 gol attı. Vinicius Jr, FİFA En İyi Erkek Futbolcusu seçildi