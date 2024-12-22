FİFA, 2024'ün 'En İyilerini' seçti

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İspanya ve Barselona'nın yıldızı Aitana Bonmati, geçen yıl ilk kez kazandığı unvanı koruyarak, Mia Hamm, Carli Lloyd, Marta, Birgit Prinz ve takım arkadaşı Alexia Putellas'ın ardından kadın futbolunun en büyük ödülü olan FIFA En İyi Kadın Futbolcu ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.