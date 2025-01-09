https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/9-yildir-araniyordu-feto-firarisi-eski-yargitay-uyesi-ismail-kose-tutuklandi-1092503627.html

9 yıldır aranıyordu: FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi İsmail Köse tutuklandı

9 yıldır aranıyordu: FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi İsmail Köse tutuklandı

Sputnik Türkiye

FETÖ soruşturmaları kapsamında 9 yıldır aranan eski Yargıtay üyesi İsmail Köse, Bursa'da yakalandı. Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:58+0300

2025-01-09T16:58+0300

2025-01-09T16:58+0300

türkiye

fetullah gülen

ahmet hamsici

yargıtay

fetö

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ismail köse

tutuklama

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara verdiği, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatını hayata geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alan eski Yargıtay üyesi İsmail Köse, 9 yıl sonra yakalandı. Köse 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilen ve 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay üyesi İsmail Köse, Bursa'da düzenlenen operasyonla 9 yıl sonra örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Köse, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün gizli haberleşme yöntemiyle mahrem imamlar tarafından ardışık arandığı öğrenildi.Gülen'in talimatlarını hayata geçirmek için Köse, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara verdiği, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatını hayata geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Eski HSYK Başkanvekilini örgütle tanıştırmıştıKöse, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştıran isim olarak biliniyor.Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan Ahmet Hamsici, 1997'de Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak göreve başladığını, burada eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım ile aynı odada çalıştığını, Yıldırım'ın yanına sık sık ziyarete gelen İsmail Köse'yle de burada tanıştığını anlatmıştı. Hamsici, Köse'nin davetiyle örgüt elebaşı Gülen'in sohbetlerinin yapıldığı örgütsel toplantılara katılmaya başladığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleri-ile-iltisagi-olan-44-gercek-ve-tuzel-kisinin-1092408267.html

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