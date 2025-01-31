https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/fenerbahce-sag-bek-transferini-bitirdi-mimovic-transferini-resmen-acikladi-1093238396.html

Fenerbahçe sağ bek transferini bitirdi: Mimovic transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe sağ bek transferini bitirdi: Mimovic transferini resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın sağ beki Ognjen Mimovic'in transferini duyurdu 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:38+0300

2025-01-31T12:38+0300

2025-01-31T12:38+0300

spor

fenerbahçe

kızılyıldız

ognjen mimovic

transfer

futbol

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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç futbolcu Mimovic'in transferini resmen açıkladı.Fenerbahçe, Kızılyıldız’ın 20 yaşındaki genç sağ beki Ognjen Mimovic’in transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imzalar için oyuncuyu İstanbul'a davet etti.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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fenerbahçe, kızılyıldız, ognjen mimovic, transfer, futbol