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Fenerbahçe sağ bek transferini bitirdi: Mimovic transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe sağ bek transferini bitirdi: Mimovic transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın sağ beki Ognjen Mimovic'in transferini duyurdu 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T12:38+0300
2025-01-31T12:38+0300
spor
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ognjen mimovic
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futbol
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç futbolcu Mimovic'in transferini resmen açıkladı.Fenerbahçe, Kızılyıldız’ın 20 yaşındaki genç sağ beki Ognjen Mimovic’in transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imzalar için oyuncuyu İstanbul'a davet etti.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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fenerbahçe, kızılyıldız, ognjen mimovic, transfer, futbol
fenerbahçe, kızılyıldız, ognjen mimovic, transfer, futbol

Fenerbahçe sağ bek transferini bitirdi: Mimovic transferini resmen açıkladı

12:38 31.01.2025
Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın sağ beki Ognjen Mimovic'in transferini duyurdu
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç futbolcu Mimovic'in transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız’ın 20 yaşındaki genç sağ beki Ognjen Mimovic’in transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imzalar için oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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