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Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım son 16 tur için play-off oynayacak. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynayacak.
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Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı

00:59 31.01.2025 (güncellendi: 01:04 31.01.2025)
© AA / Halil SağırkayaUEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım son 16 tur için play-off oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynayacak.
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