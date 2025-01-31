https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/fenerbahce-midtjylland-ile-2-2-berabere-kaldi-1093219685.html
Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım son 16 tur için play-off oynayacak. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T00:59+0300
2025-01-31T00:59+0300
2025-01-31T01:04+0300
spor
fenerbahçe
uefa
avrupa
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UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynayacak.
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2025
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Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı
00:59 31.01.2025 (güncellendi: 01:04 31.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım son 16 tur için play-off oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynayacak.