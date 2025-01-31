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Erdoğan'dan Bolu yangını hatırlatması: 'Çürük elmaları temizlemeli
Erdoğan'dan Bolu yangını hatırlatması: 'Çürük elmaları temizlemeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu'daki facia bir daha yaşanmasın diye gerekeni yapacağız. Çürük elmaları temizlemeli, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi:Turizm rakamları: 'Önce Bolu için her türlü adımı atacağız'Özel'e eleştiri: 'Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor'
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Erdoğan'dan Bolu yangını hatırlatması: 'Çürük elmaları temizlemeli

16:12 31.01.2025 (güncellendi: 16:25 31.01.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu'daki facia bir daha yaşanmasın diye gerekeni yapacağız. Çürük elmaları temizlemeli, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi:

Geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen gelecek zaferlere hazırlanmaktır. Biz onların sadece kendi çıkarlarını düşünen gündemlerine takılıp kalamayız

Turizm rakamları: 'Önce Bolu için her türlü adımı atacağız'

Bölgemizde yaşanan tüm zorluklara rağmen turizmde rekor rakamlara ulaştık. Çok daha iyi olacağız. Tabi bunun için önce bolu faciası gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adın gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atmasına müsaade etmeyiz. Turizm sektörünün üzerine düşeni yapması şart. Turizmcilerimiz de daha fazla öne çıkmalı kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemeli.

Özel'e eleştiri: 'Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor'

Her türlü hırsızlığın arsızlığın üstünü örtmeye kalan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'ye yabancılaşmış bir kafa yapısı ile muhatabız. Ülkemizdeki hadiselere Türkiye merkezli bakmıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın potlarının çetelesini tutmaya sabır kalmadı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şey söylüyor ama ertesi gün ben öyle demek istemedim diyor. Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Şunu da hafızana kazı biz yarım asır emperyalizme karşı mücadelemizin bir günlük sadakasını versek CHP'nin yedi sülalesine yeter. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart Özel'in ayarını bozdu. Yakında ikinci sarı kartı da görür. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi.

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