Erdoğan'dan Bolu yangını hatırlatması: 'Çürük elmaları temizlemeli

Her türlü hırsızlığın arsızlığın üstünü örtmeye kalan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'ye yabancılaşmış bir kafa yapısı ile muhatabız. Ülkemizdeki hadiselere Türkiye merkezli bakmıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın potlarının çetelesini tutmaya sabır kalmadı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şey söylüyor ama ertesi gün ben öyle demek istemedim diyor. Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Şunu da hafızana kazı biz yarım asır emperyalizme karşı mücadelemizin bir günlük sadakasını versek CHP'nin yedi sülalesine yeter. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart Özel'in ayarını bozdu. Yakında ikinci sarı kartı da görür. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi.