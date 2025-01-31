https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ekrem-imamoglu-icin-kritik-gun-caglayan-adliyesinde-bugun-ifade-verecek-1093223571.html
Ekrem İmamoğlu için kritik gün: Çağlayan Adliyesi'nde bugün ifade verecek
Ekrem İmamoğlu için kritik gün: Çağlayan Adliyesi'nde bugün ifade verecek
Sputnik Türkiye
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve CHP davalarında yer alan bilirkişi hakkında yaptığı suçlamalar nedeniyle... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T07:13+0300
2025-01-31T07:13+0300
2025-01-31T07:13+0300
politika
akın gürlek
ekrem imamoğlu
canan kaftancıoğlu
aydın
çağlayan
chp
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhuriyet başsavcılığı
çağlayan adliyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma geçirecek.İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlarından ifade vermeye çağrıldı.Ayrıca 27 Ocak’ta düzenlediği bir basın toplantısında CHP’li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulunması nedeniyle hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı.İmamoğlu ne demişti?Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.CHP Lideri Özgür Özel’e de soruşturma açıldıSoruşturmanın temelinde CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medyada paylaştığı bir video bulunuyor. 19 Ocak’ta paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Akın Gürlek hakkında sarf ettiği şu sözler yer aldı:Bu sözlerin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 20 Ocak sabahı evinden alınarak ifadeye çağrıldı. Savcılık, Aydın hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.Aydın, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.Özel hakkında da "hakaret ve hedef gösterme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.İmamoğlu: Sözümün arkasındayımEkrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmediğini belirterek şunları söyledi:"Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım."İmamoğlu, daha sonra basına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı için ‘bizimle yatıp bizimle kalkıyor’ demiştim ama Başsavcı da aynı psikolojide. Gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle mesleğini yürütüyor" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Tunç: Kimse rahatsız olmamalıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu ve Özel’e açılan soruşturmaları savundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Akın Gürlek kimdir?İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 1982 doğumlu olup, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu.Kariyerinde önemli davalara bakan Gürlek:Cem Aydın kimdir?CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 15 yaşında CHP’de siyasete başladı. Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı ve 2024’te CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kuruluşlarda da aktif olarak görev alıyor.Gözler Çağlayan Adliyesi’ndeEkrem İmamoğlu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu’nun açıklamaları ve savcılığın nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu.
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Ekrem İmamoğlu için kritik gün: Çağlayan Adliyesi'nde bugün ifade verecek
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve CHP davalarında yer alan bilirkişi hakkında yaptığı suçlamalar nedeniyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturmada ifade verecek. İstanbul Adliyesi’nde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma geçirecek.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlarından ifade vermeye çağrıldı.
Ayrıca 27 Ocak’ta düzenlediği bir basın toplantısında CHP’li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulunması nedeniyle hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı
.
Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma."
Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu
.
CHP Lideri Özgür Özel’e de soruşturma açıldı
Soruşturmanın temelinde CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medyada paylaştığı bir video bulunuyor
. 19 Ocak’ta paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Akın Gürlek hakkında sarf ettiği şu sözler yer aldı:
"Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsine bunu koşturuyorlar."
Bu sözlerin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 20 Ocak sabahı evinden alınarak ifadeye çağrıldı
. Savcılık, Aydın
hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlattı
.
Aydın, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.
Özel hakkında da "hakaret ve hedef gösterme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu: Sözümün arkasındayım
Ekrem İmamoğlu
, hakkında açılan soruşturma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmediğini
belirterek şunları söyledi:
"Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım."
İmamoğlu, daha sonra basına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı için ‘bizimle yatıp bizimle kalkıyor’ demiştim ama Başsavcı da aynı psikolojide. Gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle mesleğini yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç: Kimse rahatsız olmamalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
, İmamoğlu ve Özel’e açılan soruşturmaları savundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır."
"Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 1982 doğumlu olup, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu.
Kariyerinde önemli davalara bakan Gürlek:
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi
.
CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi
.
Barış Akademisyenleri ve Çağdaş Hukukçular Derneği davalarında görev aldı
.
Hrant Dink davasında yer aldı
.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına yönelik soruşturmayı yönetti
.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 15 yaşında CHP’de siyasete başladı. Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı ve 2024’te CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.
Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kuruluşlarda da aktif olarak görev alıyor
.
Gözler Çağlayan Adliyesi’nde
Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu’nun açıklamaları ve savcılığın nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu.