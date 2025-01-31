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Ekonomist Topkurulu: Dolara karşı BRICS’in başlattığı çalışmalar ABD'yi korkutuyor
Ekonomist Topkurulu: Dolara karşı BRICS’in başlattığı çalışmalar ABD'yi korkutuyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump BRICS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidinde bulunarak ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’ çağrısı yapmasının Sputnik’e değerlendiren... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme girişimlerinden vazgeçmelerini talep ederek aksi takdirde yüzde 100 vergi uygulamakla tehdit etti.Bu tehdidi değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html
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Ekonomist Topkurulu: Dolara karşı BRICS’in başlattığı çalışmalar ABD'yi korkutuyor

14:41 31.01.2025
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ABD Başkanı Trump BRICS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidinde bulunarak ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’ çağrısı yapmasının Sputnik’e değerlendiren Ekonomist Topkurulu BRICS’ın girişimlerini ABD'yi korkuttuğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme girişimlerinden vazgeçmelerini talep ederek aksi takdirde yüzde 100 vergi uygulamakla tehdit etti.
Bu tehdidi değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şu değerlendirmeyi yaptı:
“Amerika Birleşik Devletleri 1971 yılından itibaren dolarla altın bağını kopararak sonsuz para basma olanağına sahip olmuştu. Çok büyük miktarda Amerika Birleşik Devletleri'nde para basılmaya başlandı. Şöyle düşünün hiçbir emek ve ter dökmeden rahatlıkla ithalat yapabiliyorsunuz, rahatlıkla mal alabiliyorsunuz yurt dışından. Müthiş bedava bir refah yarattı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri bu sayede hem dünyanın bütün denizlerinde silah gezdirme olanağına sahip oldu. Tabii artık bu refah diğer devletleri tarafından tehdit ediyor. Özellikle BRICS ülkelerinin çıkışı ve BRICS ülkelerinin biz dolara alternatif ödeme aracı bulacağız iddiaları ve arayışları Amerika Birleşik Devletleri'nin çok korkutmakta. Ama gerek dolardaki istikrarsızlık, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin doları ve bu ödeme aracını bir silah olarak kullanması dünyada yeni bir ödeme aracının bulunması için çabaların daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. “
Donald Trump speaks during an America First Policy Institute gala at his Mar-a-Lago estate, Thursday, Nov. 14, 2024, in Palm Beach, Fla. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’
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