Ekonomist Topkurulu: Dolara karşı BRICS’in başlattığı çalışmalar ABD'yi korkutuyor

“Amerika Birleşik Devletleri 1971 yılından itibaren dolarla altın bağını kopararak sonsuz para basma olanağına sahip olmuştu. Çok büyük miktarda Amerika Birleşik Devletleri'nde para basılmaya başlandı. Şöyle düşünün hiçbir emek ve ter dökmeden rahatlıkla ithalat yapabiliyorsunuz, rahatlıkla mal alabiliyorsunuz yurt dışından. Müthiş bedava bir refah yarattı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri bu sayede hem dünyanın bütün denizlerinde silah gezdirme olanağına sahip oldu. Tabii artık bu refah diğer devletleri tarafından tehdit ediyor. Özellikle BRICS ülkelerinin çıkışı ve BRICS ülkelerinin biz dolara alternatif ödeme aracı bulacağız iddiaları ve arayışları Amerika Birleşik Devletleri'nin çok korkutmakta. Ama gerek dolardaki istikrarsızlık, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin doları ve bu ödeme aracını bir silah olarak kullanması dünyada yeni bir ödeme aracının bulunması için çabaların daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. “