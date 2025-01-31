https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/doga-kazandi-yeni-zelandada-hukumet-daga-tuzel-kisilik-statusu-verdi-1093229737.html

Doğa kazandı: Yeni Zelanda'da hükümet, dağa 'tüzel kişilik' statüsü verdi

Doğa kazandı: Yeni Zelanda'da hükümet, dağa 'tüzel kişilik' statüsü verdi

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda’da Taranaki Dağı, uzun yıllar süren müzakerelerin ardından hukuki olarak bir kişiyle aynı haklara sahip olacak. Dağın yönetimi, yerel kabileler ve... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T10:17+0300

2025-01-31T10:17+0300

2025-01-31T10:17+0300

dünya

yeni zelanda

taranaki dağı

tüzel kişilik statüsü

maori

yerli halk

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Yeni Zelanda'da yıllardır süren müzakereler sonucunda Taranaki Dağı, hukuken bir kişiyle aynı statüye sahip olma hakkını kazandı. Yeni yasa kapsamında dağ, "kendi kendini yöneten" bir varlık olarak kabul edilecek ve yerel kabileler ile hükümetin ortak yönetimine bırakılacak.Parlamentoda oy birliğiyle onaylanan yasayla Taranaki Dağı'nın zirvesine yerli halkın kullandığı ifadelerden "Taranaki Maunga" adının verilmesi kararlaştırıldı.Maoriler için ata kabul edilen Taranaki'ye ayrıca, bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar tanınarak "tüzel kişilik statüsü" verildi.Yetkililer, bu kararın doğanın korunmasını teşvik etmeyi ve yerel halkın kutsal kabul ettiği doğal alanların haklarını resmileştirmeyi amaçladığını belirtti. Benzer bir uygulama 2017 yılında Yeni Zelanda'daki Whanganui Nehri için de hayata geçirilmişti.Yerel halk için kutsal sayılan Taranaki Dağı’nın yasal haklarını korumak amacıyla hükümet yetkilileri ve kabile temsilcilerinden oluşan bir komite oluşturulacak. Karla kaplı sönmüş volkanik dağ olan 2 bin 518 metre yüksekliğindeki Taranaki, turizm, yürüyüş ve kar sporları için popüler noktalardan biri olarak biliniyor.

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yeni zelanda, taranaki dağı, hukuki haklar, doğa koruma, yerli halk, çevre yasaları, dağların hakları, whanganui nehri