https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-duyurdu-ozel-okulda-calisan-ogretmenlere-yesil-pasaport-verilecek-1093215975.html

Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek

Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nin düzenlediği eğitim sempozyumuna katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T20:01+0300

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türkiye

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.Antalya’da düzenlenen Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 23. Eğitim Sempozyumu’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenler için müjde vererek, yeşil pasaport verilmesinin gündeme alındığını belirtti.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde aktif olarak görev yapan öğretmen sayısı 975 bin 698 iken, özel okullarda görev yapan öğretmen sayısının ise 200 bine yaklaştığı açıklandı. Bakan Tekin, sempozyumda yaptığı konuşmada, özel okulların eğitim sistemine katkı sağladığını ve eğitimdeki çeşitliliğin artmasının önemini vurguladı.

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