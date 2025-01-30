https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-duyurdu-ozel-okulda-calisan-ogretmenlere-yesil-pasaport-verilecek-1093215975.html
Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek
Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nin düzenlediği eğitim sempozyumuna katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T20:01+0300
2025-01-30T20:01+0300
2025-01-30T20:01+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
yeşil pasaport
pasaport
gri pasaport
çifte pasaport
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088564640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09c6b4426f352c0ea8b77e58a7c3a056.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.Antalya’da düzenlenen Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 23. Eğitim Sempozyumu’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenler için müjde vererek, yeşil pasaport verilmesinin gündeme alındığını belirtti.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde aktif olarak görev yapan öğretmen sayısı 975 bin 698 iken, özel okullarda görev yapan öğretmen sayısının ise 200 bine yaklaştığı açıklandı. Bakan Tekin, sempozyumda yaptığı konuşmada, özel okulların eğitim sistemine katkı sağladığını ve eğitimdeki çeşitliliğin artmasının önemini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-ozel-okullari-uyardi-icinizdeki-curuk-elmalarla-mucadele-etmezseniz-biz-bunun-ardina-1093207456.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088564640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34b136a64c2d504285c2fa15efb71d5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, yeşil pasaport, pasaport, gri pasaport, çifte pasaport, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, özel okul, özel okul fiyatları, özel okullar, özel okul ücretleri
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, yeşil pasaport, pasaport, gri pasaport, çifte pasaport, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, özel okul, özel okul fiyatları, özel okullar, özel okul ücretleri
Bakan Tekin duyurdu: Özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nin düzenlediği eğitim sempozyumuna katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi konusunda çalışmaların yapıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.
Antalya’da düzenlenen Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 23. Eğitim Sempozyumu’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenler için müjde vererek, yeşil pasaport verilmesinin gündeme alındığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde aktif olarak görev yapan öğretmen sayısı 975 bin 698 iken, özel okullarda görev yapan öğretmen sayısının ise 200 bine yaklaştığı açıklandı. Bakan Tekin, sempozyumda yaptığı konuşmada, özel okulların eğitim sistemine katkı sağladığını ve eğitimdeki çeşitliliğin artmasının önemini vurguladı.