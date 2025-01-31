https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/dinledigine-odaklanmak-kulak-kaslarini-hareketlendiriyor-1093243429.html
Dinlediğine odaklanmak kulak kaslarını hareketlendiriyor
Dinlediğine odaklanmak kulak kaslarını hareketlendiriyor
Sputnik Türkiye
Almanya'da araştırmacılar, dinlemeye odaklanan kişilerin kulaklarındaki bazı kaslarda hareket gözlendiğini ortaya koydu. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:47+0300
2025-01-31T15:47+0300
2025-01-31T15:47+0300
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Saarland Üniversitesinden araştırmacılar, kulaktaki hareketlilik üzerine yürüttükleri araştırmada duyma bozukluğu olmayan 20 yetişkinin katılımıyla deney yaptı.Dinlediğine odaklanan kişilerin kasları çalıştıAraştırmacılar, katılımcılara aynı ortamda farklı ses seviyelerinde sesli kitap ve podcasti eş zamanlı dinletti. Katılımcılardan, sesli kitabı dinlemeye odaklanmaları istendi.Katılımcıların kulağındaki kasların ürettiği elektrik düzeyini ölçen araştırmacılar, sesli kitabı dinlemeye odaklanan katılımcıların kulak üstü kasında ve kulağın arkasındaki "posterior auriküler" kasında hareket gözlemledi.Kaslardaki hareketten alınan sinyalin "düşük seviyede" olduğunu kaydeden araştırmacılar, bulguların gelecekteki daha kapsamlı araştırmalara ön ayak olabileceğini belirtti.2020'deki çalışmalarında kulaktaki bazı kasların sesin geldiği yöne göre görüldüğünü tespit eden araştırmacılar, yaptıkları güncel araştırmayla, kaslardaki hareketliliğinin odaklanma seviyesine de bağlı olduğunu ortaya koydu.Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bilimsel-arastirmaya-gore-dunyanin-en-guzel-10-mankeni-aciklandi-altin-orana-gore-listede-kimler-1093225345.html
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kulak, kas, sağlık, dinleme, haberler
kulak, kas, sağlık, dinleme, haberler
Dinlediğine odaklanmak kulak kaslarını hareketlendiriyor
Almanya'da araştırmacılar, dinlemeye odaklanan kişilerin kulaklarındaki bazı kaslarda hareket gözlendiğini ortaya koydu.
Saarland Üniversitesinden araştırmacılar, kulaktaki hareketlilik üzerine yürüttükleri araştırmada duyma bozukluğu olmayan 20 yetişkinin katılımıyla deney yaptı.
Dinlediğine odaklanan kişilerin kasları çalıştı
Araştırmacılar, katılımcılara aynı ortamda farklı ses seviyelerinde sesli kitap ve podcasti eş zamanlı dinletti. Katılımcılardan, sesli kitabı dinlemeye odaklanmaları istendi.
Katılımcıların kulağındaki kasların ürettiği elektrik düzeyini ölçen araştırmacılar, sesli kitabı dinlemeye odaklanan katılımcıların kulak üstü kasında ve kulağın arkasındaki "posterior auriküler" kasında hareket gözlemledi.
Kaslardaki hareketten alınan sinyalin "düşük seviyede" olduğunu kaydeden araştırmacılar, bulguların gelecekteki daha kapsamlı araştırmalara ön ayak olabileceğini belirtti.
2020'deki çalışmalarında kulaktaki bazı kasların sesin geldiği yöne göre görüldüğünü tespit eden araştırmacılar, yaptıkları güncel araştırmayla, kaslardaki hareketliliğinin odaklanma seviyesine de bağlı olduğunu ortaya koydu.
Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlandı.