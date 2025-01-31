https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/danimarkadan-trumpa-gronland-cevabi-abdnin-mulkiyetine-gecmeyecek-1093252937.html

Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'

Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'

Sputnik Türkiye

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland’ın ABD’nin mülkiyetine geçmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T20:08+0300

2025-01-31T20:08+0300

2025-01-31T20:08+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Grönland’ı ABD himayesi altına alma yönündeki açıklamalarına Danimarka'dan yanıt geldi.Grönland'ın ABD'ye devriyle ilgili açıklamalar, Rubio’nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma konusunda yaptığı teklifin bir şaka olmadığını ve ada'nın ABD topraklarına katılmasının ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bu açıklamalara karşılık olarak "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, toprak satışının günümüzde geçerli bir durum olmadığını ve Grönland’ın ada halkına ait olduğu gerçeğini vurguladı. Bakan, Grönland’ın kendi halkı tarafından yönetilen bir bölge olduğunu ve herhangi bir dış gücün bu durumu değiştiremeyeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/trump-kanadayi-rahat-birakmiyor-onlar-bagimsiz-bir-ulke-degil-bize-51inci-eyalet-olarak-katilsalar-1093085494.html

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