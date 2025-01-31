Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump’ın ‘barış yapıcı’ söylemi Filistinliler lehine işlemeyecek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/danimarkadan-trumpa-gronland-cevabi-abdnin-mulkiyetine-gecmeyecek-1093252937.html
Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'
Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'
Sputnik Türkiye
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland’ın ABD’nin mülkiyetine geçmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T20:08+0300
2025-01-31T20:08+0300
dünya
amerika
kuzey amerika
amerika birleşik devletleri
donald trump
grönland
ada
ada
danimarka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091936447_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_f87c469f3455daf48d2747c65bc8e044.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Grönland’ı ABD himayesi altına alma yönündeki açıklamalarına Danimarka'dan yanıt geldi.Grönland'ın ABD'ye devriyle ilgili açıklamalar, Rubio’nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma konusunda yaptığı teklifin bir şaka olmadığını ve ada'nın ABD topraklarına katılmasının ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bu açıklamalara karşılık olarak "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, toprak satışının günümüzde geçerli bir durum olmadığını ve Grönland’ın ada halkına ait olduğu gerçeğini vurguladı. Bakan, Grönland’ın kendi halkı tarafından yönetilen bir bölge olduğunu ve herhangi bir dış gücün bu durumu değiştiremeyeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/trump-kanadayi-rahat-birakmiyor-onlar-bagimsiz-bir-ulke-degil-bize-51inci-eyalet-olarak-katilsalar-1093085494.html
amerika
kuzey amerika
amerika birleşik devletleri
grönland
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091936447_46:0:706:495_1920x0_80_0_0_e54c30cb21bace597af3d995dbe4a346.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri, donald trump, grönland, ada, ada, danimarka
amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri, donald trump, grönland, ada, ada, danimarka

Danimarka'dan Trump'a Grönland cevabı: 'ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek'

20:08 31.01.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland’ın ABD’nin mülkiyetine geçmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma teklifinin bir şaka olmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt veren Rasmussen, Grönland’ın kendi halkına ait olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Grönland’ı ABD himayesi altına alma yönündeki açıklamalarına Danimarka'dan yanıt geldi.
Grönland'ın ABD'ye devriyle ilgili açıklamalar, Rubio’nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma konusunda yaptığı teklifin bir şaka olmadığını ve ada'nın ABD topraklarına katılmasının ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bu açıklamalara karşılık olarak "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, toprak satışının günümüzde geçerli bir durum olmadığını ve Grönland’ın ada halkına ait olduğu gerçeğini vurguladı. Bakan, Grönland’ın kendi halkı tarafından yönetilen bir bölge olduğunu ve herhangi bir dış gücün bu durumu değiştiremeyeceğini belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
DÜNYA
Trump Kanada’yı rahat bırakmıyor: 'Onlar bağımsız bir ülke değil. Bize 51'inci eyalet olarak katılsalar daha iyi'
27 Ocak, 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала