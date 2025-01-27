https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/trump-kanadayi-rahat-birakmiyor-onlar-bagimsiz-bir-ulke-degil-bize-51inci-eyalet-olarak-katilsalar-1093085494.html

Trump Kanada’yı rahat bırakmıyor: 'Onlar bağımsız bir ülke değil. Bize 51'inci eyalet olarak katılsalar daha iyi'

Trump Kanada’yı rahat bırakmıyor: 'Onlar bağımsız bir ülke değil. Bize 51'inci eyalet olarak katılsalar daha iyi'

Sputnik Türkiye

Trump, Kanada'nın 'bağımsız bir ülke' olmadığını söyleyerek Kanadalıları ABD'nin 51'inci eyaleti olma çağrısını yeniledi. ABD Başkanı Kanadalıların bu kararı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T12:29+0300

2025-01-27T12:29+0300

2025-01-27T12:33+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülke Kanada'nın peşini bırakmıyor. Başkan olmadan dahi konuşmaya başladığı Kanada hakkında Trump bu kez ise, "Onlar zaten bağımsız bir ülke değil. Ekonomilerinin yüzde 90'ı bize bağlı - istesem bir hamle ile bir günde tamamen bi ticareti durdurabilirim ve artık ülke olmaktan çıkarlar" dedi. Kanada'nın ABD'yi resmen kullandığını söyleyen Başkan Trump, "Kanada yıllardır bizden faydalanıyor. Biz de bunun olmasına artık izin vermeyeceğiz. Eğer bizim 51'inci eyaletimiz olmayı kabul ederlerse Kanada halkı çok daha düşük vergi ödeyecektir. Vergileri yarı yarıya azalır, çok daha iyi muamele görür ve çok daha iyi yaşarlar. Ayrıca askeri sorunları da kalmaz. Anlayacağınız, her yönden daha güvende olurlar" dedi.Başbakanı istifa ettirmişti Trump'un Kanada Başbakanı James Trudeau'un istifasında da büyük rolü bulunuyor. Daha önce Trump, Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmiş ve bunun ABD ekonomisini güçlendireceğini söylemişti. ABD Başkanı bu tehdidini bu hafta başında da yineledi ve gazetecilere tarifeleri Şubat ayında uygulamaya koymayı planladığını söyledi.Trudeau da buna misilleme getireceklerini ve ABD'de de her şeyin fiyatının artacağını ifade etmiş, sonrasında ise siyasi krizden sonra istifa etme kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/putin-secimlerden-bir-kez-daha-zaferle-cikan-lukasenkoyu-tebrik-etti-1093084073.html

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