Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ahmet-es-sara-suriyenin-yeni-hukumeti-toplumun-tum-kesimlerinin-temsilcilerini-icerecek--1093221382.html
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
Sputnik Türkiye
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, geçiş döneminde kurulan hükümet hakkında yaptığı açıklamada yeni hükümetin kadın ve erkekler dahil olmak üsere... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T02:24+0300
2025-01-31T02:24+0300
dünya
suriye
sana
ahmed eş-şara
geçiş hükümeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093221227_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9baf580d913a4e0e7192c0d904c9c82f.jpg
Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi. Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Ahmet eş-Şara, “Kadın ve erkekler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/suriyede-2012de-kabul-edilen-anayasa-yururlukten-kaldirildi-ahmed-es-sara-gecis-doneminin-1093180474.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093221227_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_fd883ed26cee28aa2eb593a9a0ca0ce3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, sana, ahmed eş-şara, geçiş hükümeti
suriye, sana, ahmed eş-şara, geçiş hükümeti

Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek

02:24 31.01.2025
© AASuriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi.
Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA
Abone ol
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, geçiş döneminde kurulan hükümet hakkında yaptığı açıklamada yeni hükümetin kadın ve erkekler dahil olmak üsere toplumun tüm kesimlerinin temsil edileceğini ifade etti.
Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Ahmet eş-Şara, “Kadın ve erkekler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız” dedi.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
Suriye'de 2012'de kabul edilen Anayasa yürürlükten kaldırıldı: Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
29 Ocak, 23:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала