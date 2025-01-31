https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ahmet-es-sara-suriyenin-yeni-hukumeti-toplumun-tum-kesimlerinin-temsilcilerini-icerecek--1093221382.html
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
Sputnik Türkiye
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, geçiş döneminde kurulan hükümet hakkında yaptığı açıklamada yeni hükümetin kadın ve erkekler dahil olmak üsere... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T02:24+0300
2025-01-31T02:24+0300
2025-01-31T02:24+0300
dünya
suriye
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ahmed eş-şara
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Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi. Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Ahmet eş-Şara, “Kadın ve erkekler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/suriyede-2012de-kabul-edilen-anayasa-yururlukten-kaldirildi-ahmed-es-sara-gecis-doneminin-1093180474.html
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suriye, sana, ahmed eş-şara, geçiş hükümeti
suriye, sana, ahmed eş-şara, geçiş hükümeti
Ahmet eş-Şara: Suriye'nin yeni hükümeti toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerini içerecek
Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, geçiş döneminde kurulan hükümet hakkında yaptığı açıklamada yeni hükümetin kadın ve erkekler dahil olmak üsere toplumun tüm kesimlerinin temsil edileceğini ifade etti.
Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Suriye'nin yeni hükümetinin Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerini içereceğini söyledi.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Ahmet eş-Şara, “Kadın ve erkekler de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız” dedi.