https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/chpde-adaylik-yarisi-kizisirken-fatih-portakal-canli-yayinda-acikladi-imamoglu-mu-yavas-mi-1093224190.html

CHP'de adaylık yarışı kızışırken Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

CHP'de adaylık yarışı kızışırken Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Portakal, CHP’nin erken seçim hazırlıkları sürerken, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, Mansur Yavaş’ı işaret ederken, Ekrem... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T07:24+0300

2025-01-31T07:24+0300

2025-01-31T07:24+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini resmen başlattığını duyurdu. Özel, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sürecin başladığını açıkladı.Özel, partisinin izleyeceği yol haritasına dair şu ifadeleri kullandı:Bu açıklamalar, CHP’nin olası bir erken seçime hazırlandığı ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi bir sandık kuracağı şeklinde yorumlandı.Fatih Portakal’ın gönlündeki aday: Mansur YavaşSÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kendi gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, tercihinin Mansur Yavaş olduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması durumunda “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini düşündüğünü ifade etti.Portakal, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu mücadeleci, Yavaş sakin liderPortakal, Ekrem İmamoğlu’nun ise Erdoğan ile mücadele edebilecek isim olduğunu belirtti. Ancak, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının uzun vadede sorun yaratabileceğine dair çekincelerini de dile getirdi.Portakal’ın açıklamaları, CHP’nin aday belirleme sürecine dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.CHP’de adaylık yarışı kızışıyorCHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık ihtimalleri sık sık gündeme gelirken, Özgür Özel’in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.📌 CHP, sandık kurarak adayını belirleyecek.📌 İmamoğlu ve Yavaş, adaylık için en güçlü isimler arasında.📌 Fatih Portakal, Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı, ancak İmamoğlu’nun Erdoğan’la mücadelede avantajlı olduğunu belirtti.📌 CHP’nin aday belirleme süreci siyasette yeni bir dönemi başlatabilir.CHP’nin aday belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceği, hangi ismin öne çıkacağı ve parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ekrem-imamoglu-icin-kritik-gun-caglayan-adliyesinde-bugun-ifade-verecek-1093223571.html

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