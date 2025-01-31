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CHP'de adaylık yarışı kızışırken Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İmamoğlu mu, Yavaş mı?
CHP'de adaylık yarışı kızışırken Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İmamoğlu mu, Yavaş mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Portakal, CHP’nin erken seçim hazırlıkları sürerken, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, Mansur Yavaş’ı işaret ederken, Ekrem... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T07:24+0300
2025-01-31T07:24+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini resmen başlattığını duyurdu. Özel, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sürecin başladığını açıkladı.Özel, partisinin izleyeceği yol haritasına dair şu ifadeleri kullandı:Bu açıklamalar, CHP’nin olası bir erken seçime hazırlandığı ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi bir sandık kuracağı şeklinde yorumlandı.Fatih Portakal’ın gönlündeki aday: Mansur YavaşSÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kendi gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, tercihinin Mansur Yavaş olduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması durumunda “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini düşündüğünü ifade etti.Portakal, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu mücadeleci, Yavaş sakin liderPortakal, Ekrem İmamoğlu’nun ise Erdoğan ile mücadele edebilecek isim olduğunu belirtti. Ancak, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının uzun vadede sorun yaratabileceğine dair çekincelerini de dile getirdi.Portakal’ın açıklamaları, CHP’nin aday belirleme sürecine dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.CHP’de adaylık yarışı kızışıyorCHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık ihtimalleri sık sık gündeme gelirken, Özgür Özel’in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.📌 CHP, sandık kurarak adayını belirleyecek.📌 İmamoğlu ve Yavaş, adaylık için en güçlü isimler arasında.📌 Fatih Portakal, Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı, ancak İmamoğlu’nun Erdoğan’la mücadelede avantajlı olduğunu belirtti.📌 CHP’nin aday belirleme süreci siyasette yeni bir dönemi başlatabilir.CHP’nin aday belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceği, hangi ismin öne çıkacağı ve parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ekrem-imamoglu-icin-kritik-gun-caglayan-adliyesinde-bugun-ifade-verecek-1093223571.html
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CHP'de adaylık yarışı kızışırken Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

07:24 31.01.2025
© Fotoğraf : TwitterFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Fatih Portakal, CHP’nin erken seçim hazırlıkları sürerken, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, Mansur Yavaş’ı işaret ederken, Ekrem İmamoğlu’nun ise “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini öne sürdü. CHP’de aday belirleme süreci hız kazanırken, Portakal’ın yorumu büyük yankı uyandırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini resmen başlattığını duyurdu. Özel, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sürecin başladığını açıkladı.
Özel, partisinin izleyeceği yol haritasına dair şu ifadeleri kullandı:
“Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.”
Bu açıklamalar, CHP’nin olası bir erken seçime hazırlandığı ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi bir sandık kuracağı şeklinde yorumlandı.

Fatih Portakal’ın gönlündeki aday: Mansur Yavaş

SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kendi gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, tercihinin Mansur Yavaş olduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması durumunda “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Portakal, şu ifadeleri kullandı:
“Benim gönlümden Mansur Yavaş geçer. Çünkü İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Sert bir tavrının olabileceğini düşünüyorum, kendi gibi düşünmeyenlere karşı...”
“Mansur Yavaş’ın daha devlet adamı kimliğiyle, sakinliğiyle toplumu ikna edebileceğini düşünüyorum.”

İmamoğlu mücadeleci, Yavaş sakin lider

Portakal, Ekrem İmamoğlu’nun ise Erdoğan ile mücadele edebilecek isim olduğunu belirtti. Ancak, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının uzun vadede sorun yaratabileceğine dair çekincelerini de dile getirdi.
“Ama şöyle de bir gerçek var; Hangisi Erdoğan’ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız, o Mansur Bey değil, ortada İmamoğlu.”
“İkisinin de artıları, eksileri var. Artık o artılar eksiler sandıkta belli olacak.”
Portakal’ın açıklamaları, CHP’nin aday belirleme sürecine dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

CHP’de adaylık yarışı kızışıyor

CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık ihtimalleri sık sık gündeme gelirken, Özgür Özel’in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
📌 CHP, sandık kurarak adayını belirleyecek.
📌 İmamoğlu ve Yavaş, adaylık için en güçlü isimler arasında.
📌 Fatih Portakal, Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı, ancak İmamoğlu’nun Erdoğan’la mücadelede avantajlı olduğunu belirtti.
📌 CHP’nin aday belirleme süreci siyasette yeni bir dönemi başlatabilir.
CHP’nin aday belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceği, hangi ismin öne çıkacağı ve parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu.
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