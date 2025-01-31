https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bugun-son-gun-mtvde-ilk-taksit-odemesi-icin-sure-doluyor-1093232640.html

Bugün son gün: MTV'de ilk taksit ödemesi için süre doluyor

Bugün son gün: MTV'de ilk taksit ödemesi için süre doluyor

Sputnik Türkiye

Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesinin süresi doluyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahiplerinin işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T11:20+0300

2025-01-31T11:20+0300

2025-01-31T11:20+0300

türkiye

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

ceza

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Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.MTV ödemesi için son gün2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak itibarıyla sona erecek.Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.Yılda iki kere ödeniyorMTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.MTV ödemesi nasıl yapılıyor?MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-mtv-icin--yarin-son-gun-1093188629.html

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