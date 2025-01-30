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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-mtv-icin--yarin-son-gun-1093188629.html
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için yarın son gün
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için yarın son gün
Sputnik Türkiye
Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesinin süresi doluyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen mükelleflerin işlemlerini 31 Ocak'a kadar tamamlaması gerekiyor. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:23+0300
2025-01-30T09:23+0300
ekonomi
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
otomobil
vergi
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Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.MTV taksit ödeme ne zaman?2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek. Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.MTV ne zaman ödenir?MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor.MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.MTV ödemesi nasıl yapılır?MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.MTV ne kadar arttı?Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 5.803 TL, 4-6 yaş 4.042 TL, 7-11 yaş 2.264 TL MTV ödenmesi gerekiyor.
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2025 mtv vergisi ne kadar?, mtv ödeme, mtv ne zaman, mtv ödemesi nasıl yapılır,
2025 mtv vergisi ne kadar?, mtv ödeme, mtv ne zaman, mtv ödemesi nasıl yapılır,

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için yarın son gün

09:23 30.01.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesinin süresi doluyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen mükelleflerin işlemlerini 31 Ocak'a kadar tamamlaması gerekiyor.
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.

MTV taksit ödeme ne zaman?

2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek. Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.

MTV ne zaman ödenir?

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor.
MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

MTV ne kadar arttı?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.

2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son beş gün
27 Ocak, 13:18

Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 5.803 TL, 4-6 yaş 4.042 TL, 7-11 yaş 2.264 TL MTV ödenmesi gerekiyor.
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