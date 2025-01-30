https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-mtv-icin--yarin-son-gun-1093188629.html

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için yarın son gün

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için yarın son gün

Sputnik Türkiye

Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesinin süresi doluyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen mükelleflerin işlemlerini 31 Ocak'a kadar tamamlaması gerekiyor. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:23+0300

2025-01-30T09:23+0300

2025-01-30T09:23+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

otomobil

vergi

vergi dairesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_edadfc822e957c3938f643ec4ee8ca1e.jpg

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.MTV taksit ödeme ne zaman?2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek. Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.MTV ne zaman ödenir?MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor.MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.MTV ödemesi nasıl yapılır?MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.MTV ne kadar arttı?Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 5.803 TL, 4-6 yaş 4.042 TL, 7-11 yaş 2.264 TL MTV ödenmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/arac-sahipleri-dikkat-mtv-odemelerinde-son-bes-gun-1093088032.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 mtv vergisi ne kadar?, mtv ödeme, mtv ne zaman, mtv ödemesi nasıl yapılır,