https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bu-araclar-muayeneden-gecemeyecek-1-marttan-itibaren-yeni-donem-basliyor-1093227431.html

Bu araçlar muayeneden geçemeyecek: 1 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Bu araçlar muayeneden geçemeyecek: 1 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

TÜVTÜRK, ticari taksiler için yeni bir düzenlemeye gitti. 1 Mart 2025 itibarıyla araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T09:23+0300

2025-01-31T09:23+0300

2025-01-31T09:23+0300

türkiye

araç

taksi

tüvtürk

muayene

araç muayene

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TÜVTÜRK, araç muayene şartlarında önemli bir değişiklik yaparak, ticari taksilerde yeni bir dönemi başlatıyor. 1 Mart 2025’ten itibaren kamera sistemi bulunmayan ticari taksiler, muayene onayı alamayacak.Bu uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle taksiciler ve yolcuların güvenliğini artırma amacıyla hayata geçirildi. Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor.Taksi şoförleri ve yolcular i̇çin güvenlik artacakSon yıllarda taksilerde yaşanan güvenlik olayları, kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemenin suç oranlarını düşürme ve caydırıcılığı artırma amacı taşıdığını belirtti.Kamera sistemi sayesinde:Bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Kamerasız taksilere muayene engeliTÜVTÜRK, kamera takmayan ticari taksilerin muayene sürecinden geçemeyeceğini duyurdu. 1 Mart 2025’ten itibaren:Bu yeni kural, taksi sahiplerini kamera sistemine yatırım yapmaya teşvik ederken, sektörde daha güvenli bir ulaşım ortamı yaratmayı hedefliyor.Taksicilerden olumlu tepkiİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, alınan kararın taksi şoförleri ve yolcular açısından önemli bir güvenlik adımı olduğunu vurguladı.Özkan, taksicilerin büyük çoğunluğunun bu düzenlemeyi desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:“Yaşanan üzücü olaylardan sonra, kameraların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Pek çok taksi sahibi, yeni kurallara uyum sağlamak için hızla harekete geçti.”TÜVTÜRK’ün yeni düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı güvenlik önlemlerini destekler nitelikte. Araç muayenesinde artık kamera sisteminin olup olmadığı kontrol edilecek ve güvenlik önlemi yasal bir zorunluluk haline gelecek.Bu sayede:

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