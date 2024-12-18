Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su Dostlar Korosu Şefi Refik Köksal: 'İstanbul'daki belediyeler Ruhi Su'nun ismini bir salona bile vermediler'
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/kandilli-rasathanesi-ve-deprem-arastirma-enstitusu-muduru-ozel-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatari-1091691856.html
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Tatar, ziyarette “Enstitünün... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T11:50+0300
2024-12-18T11:50+0300
türkiye
kuzey kıbrıs
ersin tatar
kandilli
kandilli rasathanesi
kıbrıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091692417_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6e0cdbaf3906a9a010cec7816c1edcc5.jpg
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.Tatar ziyarette "Sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim" iadelerini kullandı.40 yıllık işbirliğiÖzel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını da ziyaret etti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kktc-cumhurbaskani-tatar-20-temmuz-karanliklari-asarak-aydinliga-kavustugumuz-gundur-1086055361.html
türkiye
kuzey kıbrıs
kandilli
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091692417_162:0:1563:1051_1920x0_80_0_0_fe071ff684aeaf03c533ec79da301936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kıbrıs, ersin tatar, kandilli, kandilli rasathanesi, kıbrıs
kuzey kıbrıs, ersin tatar, kandilli, kandilli rasathanesi, kıbrıs

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

11:50 18.12.2024
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
Abone ol
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Tatar, ziyarette “Enstitünün bu paylaşımı, bizim kurumlarımızın bilgi birikimini güçlendirmesi adına destek niteliğindedir. Bu bağlamda, sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.
Tatar ziyarette "Sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim" iadelerini kullandı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Müdürümüz Prof. Dr. Özel’i makamında kabul etti ve Kandilli Rasathanesi’nin Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, elde edilen bilgi birikiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşılmasının büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Sayın Tatar, “enstitünün bu paylaşımı, bizim kurumlarımızın bilgi birikimini güçlendirmesi adına destek niteliğindedir. Bu bağlamda, sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi."

40 yıllık işbirliği

Özel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını da ziyaret etti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaşıldı:
Cumhurbaşkanlığı kabulünün ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Prof. Dr. Özel’i makamında ağırladı. Bakan Arıklı, KKTC Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi arasında 1986 yılında başlayan ve yaklaşık 40 yıla ulaşan işbirliğinin iki kurum arasındaki ilişkileri sürekli geliştirdiğini ve bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik ziyaret kapsamında 7 deprem istasyonundan Lefkoşa, Erenköy ve Lefke istasyonlarında sismometre ve modem değişimi gerçekleştirilmiş, istasyonlardan gelen veriler eş zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi ve KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Birimi’ne sağlıklı bir şekilde iletilmeye başlanmıştır. Çalışmalarımız boyunca göstermiş oldukları teknik ve lojistik desteklerden dolayı KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ve Sismoloji Dairesi personeline teşekkür ederiz."
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
DÜNYA
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz karanlıkları aşarak aydınlığa kavuştuğumuz gündür
20 Temmuz, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала