https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/kandilli-rasathanesi-ve-deprem-arastirma-enstitusu-muduru-ozel-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatari-1091691856.html
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
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Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Tatar, ziyarette “Enstitünün... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T11:50+0300
2024-12-18T11:50+0300
2024-12-18T11:50+0300
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Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.Tatar ziyarette "Sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim" iadelerini kullandı.40 yıllık işbirliğiÖzel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını da ziyaret etti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kktc-cumhurbaskani-tatar-20-temmuz-karanliklari-asarak-aydinliga-kavustugumuz-gundur-1086055361.html
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, kandilli, kandilli rasathanesi, kıbrıs
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Tatar, ziyarette “Enstitünün bu paylaşımı, bizim kurumlarımızın bilgi birikimini güçlendirmesi adına destek niteliğindedir. Bu bağlamda, sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel KRDAE'nin Müdürü Nurcan Meral Özer, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.
Tatar ziyarette "Sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim" iadelerini kullandı.
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Müdürümüz Prof. Dr. Özel’i makamında kabul etti ve Kandilli Rasathanesi’nin Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, elde edilen bilgi birikiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşılmasının büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Sayın Tatar, “enstitünün bu paylaşımı, bizim kurumlarımızın bilgi birikimini güçlendirmesi adına destek niteliğindedir. Bu bağlamda, sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi."
Özel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını da ziyaret etti. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaşıldı:
Cumhurbaşkanlığı kabulünün ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Prof. Dr. Özel’i makamında ağırladı. Bakan Arıklı, KKTC Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi arasında 1986 yılında başlayan ve yaklaşık 40 yıla ulaşan işbirliğinin iki kurum arasındaki ilişkileri sürekli geliştirdiğini ve bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik ziyaret kapsamında 7 deprem istasyonundan Lefkoşa, Erenköy ve Lefke istasyonlarında sismometre ve modem değişimi gerçekleştirilmiş, istasyonlardan gelen veriler eş zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi ve KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Birimi’ne sağlıklı bir şekilde iletilmeye başlanmıştır. Çalışmalarımız boyunca göstermiş oldukları teknik ve lojistik desteklerden dolayı KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ve Sismoloji Dairesi personeline teşekkür ederiz."