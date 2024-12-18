Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kabulünün ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Prof. Dr. Özel’i makamında ağırladı. Bakan Arıklı, KKTC Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi arasında 1986 yılında başlayan ve yaklaşık 40 yıla ulaşan işbirliğinin iki kurum arasındaki ilişkileri sürekli geliştirdiğini ve bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik ziyaret kapsamında 7 deprem istasyonundan Lefkoşa, Erenköy ve Lefke istasyonlarında sismometre ve modem değişimi gerçekleştirilmiş, istasyonlardan gelen veriler eş zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi ve KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Birimi’ne sağlıklı bir şekilde iletilmeye başlanmıştır. Çalışmalarımız boyunca göstermiş oldukları teknik ve lojistik desteklerden dolayı KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ve Sismoloji Dairesi personeline teşekkür ederiz."