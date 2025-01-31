Bir milyondan fazla kişi ölmüştü: Çek Senatör Nemcova'dan Batı'ya Leningrad kuşatmasını tekrarlama çağrısı

Çekya'da Senatör Miroslava Nemcova, 872 gün süren ve bir milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Leningrad kuşatmasının tekrarlanması için Batı'ya çağrı yaptı.



AB'nin Rusya'ya yaptırımları genişletme kararı almasını müteakip sosyal medya hesabından açıklama yapan Nemcova, Ruslara yaptırımlar yoluyla yeni bir Leningrad kuşatması yaşatılmasını istedi.



Nemcova, "Bugün Rusya, Leningrad'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki kuşatmadan kurtulmasının yıldönümünü kutluyor. Halbuki kutlama yapmaları değil, bunu tekrar yaşamaları gerekiyor" diyerek Batılı ülkeleri Rusya vatandaşlarının hayatına mal olacak adımlar atmaya çağırdı.



Çek siyasetçi, Rusya'yı Batı'ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı ve Rusya karşıtı kısıtlamaların daha da sertleştirilmesini umduğunu belirtti.



Nemcova, Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın Sivil Demokratik Partisi'ne (ODS) üye. Fiala hükümeti, Rusya-Ukrayna ihtilafında sert bir politika izliyor ve Kiev'i koşulsuz olarak destekliyor.



Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad kuşatmasının kaldırılmasını Nazizmle mücadelede en önemli kilometre taşı olarak niteleyerek "Leningrad kuşatmasının Holokost, ölüm kampları, Nazi işbirlikçilerinin sivillere yönelik cezai eylemleri gibi korkunç insanlık suçları arasında yer aldığı kesinlikle aşikar. Kuşatma, 1 milyondan fazla insanın canına mal oldu" demişti.



27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle St. Petersburg şehrinin Nazi Alman ablukasını kırmasının 81. yıldönümü vesilesiyle bu kentteki anıt mezarları ziyaret eden Putin, ağabeyi Viktor'un mezarına da giderek kırmızı gül buketi bırakmış ve dua etmişti.