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Bakan Şimşek: Turizm gelirleri arttı, ihracat arttı, dış ticaret açığı geriledi
Bakan Şimşek: Turizm gelirleri arttı, ihracat arttı, dış ticaret açığı geriledi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılında turizm gelirlerinin 4.7 milyar dolar arttığını, ihracatın 262... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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'Dış ticaret açığının' önemli ölçüde gerilediğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık" dedi.2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyon2024 yılında Türkiye'nin turizm gelirlerinin arttığına dikkat çeken Bakan Şimşek "2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4.7 milyar dolar artışla 61.1 milyar dolara ulaştı" açıklamasını yaptı. Şimşek küresel ekonomik zorluğu vurgulayarak şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, turizm, ihracat

Bakan Şimşek: Turizm gelirleri arttı, ihracat arttı, dış ticaret açığı geriledi

12:50 31.01.2025
© Arif Hüdaverdi Yamanmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılında turizm gelirlerinin 4.7 milyar dolar arttığını, ihracatın 262 milyar dolara yükseldiğini ve dış ticaret açığının 24 milyar dolar gerilediğini duyurdu.
'Dış ticaret açığının' önemli ölçüde gerilediğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık" dedi.

2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyon

2024 yılında Türkiye'nin turizm gelirlerinin arttığına dikkat çeken Bakan Şimşek "2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4.7 milyar dolar artışla 61.1 milyar dolara ulaştı" açıklamasını yaptı.
Şimşek küresel ekonomik zorluğu vurgulayarak şunları kaydetti:
"İhracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz."
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
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