https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bakan-simsek-turizm-gelirleri-artti-ihracat-artti-dis-ticaret-acigi-geriledi-1093238779.html

Bakan Şimşek: Turizm gelirleri arttı, ihracat arttı, dış ticaret açığı geriledi

Bakan Şimşek: Turizm gelirleri arttı, ihracat arttı, dış ticaret açığı geriledi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılında turizm gelirlerinin 4.7 milyar dolar arttığını, ihracatın 262... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:50+0300

2025-01-31T12:50+0300

2025-01-31T12:50+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

turizm

ihracat

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'Dış ticaret açığının' önemli ölçüde gerilediğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık" dedi.2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyon2024 yılında Türkiye'nin turizm gelirlerinin arttığına dikkat çeken Bakan Şimşek "2024 yılında ziyaretçi sayısı 62.2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4.7 milyar dolar artışla 61.1 milyar dolara ulaştı" açıklamasını yaptı. Şimşek küresel ekonomik zorluğu vurgulayarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-hedefini-acikladi--1093214944.html

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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, turizm, ihracat