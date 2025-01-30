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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T18:47+0300
2025-01-30T18:50+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
konut projesi
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AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek" dedi. Bakan Şimşek kadın istihdamına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verirken sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı.Dünyanın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve jeopolitik gerilimlerin devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz. Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik. Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduatı da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik” dedi. Enflasyon hedefi yüzde 21Bakan Şimşek enflasyon hedefi hakkında "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz" derken, 2023 yılında yaklaşık yüzde 65 olan enflasyonun geçen sene yüzde 44’e düşürüldüğünü ve bu sene hedeflenen yüzde 21 hedefine ulaşmak için ise gerekli politika setinin oluşturduğunu vurguladı.Piyasada enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Şimşek, "Hane halkımız biraz daha şüpheyle bakıyor. Onlar hala enflasyonu yüzde 59 civarında bekliyor. Fakat enflasyon inecek. Sadece para, maliye, gelirler politikasıyla değil, enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Özellikle de büyük şehirlerde bu büyük sorundur. Kiraları, önümüzdeki dönemde konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Sosyal konut kampanyası hazırlığı var'Şimşek, konut arzını artırmak için en önemli programlarının deprem bölgesinin yeniden inşası olduğunu belirterek, bölgede 201 bin konutun teslim edildiğini hatırlattı.Sosyal konut seferberliği başlattıklarını aktaran Şimşek, "2025'te bütçeden vereceğimiz desteklerle 250 bin sosyal konut yapılıyor olacak. Bu, deprem konutlarına ilave." diye konuştu.Şimşek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da konut kampanyasının hazırlığı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, konut projesi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, konut projesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı

18:47 30.01.2025 (güncellendi: 18:50 30.01.2025)
© Arif Hüdaverdi Yamanmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı.
AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek" dedi. Bakan Şimşek kadın istihdamına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verirken sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı.
Dünyanın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve jeopolitik gerilimlerin devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz. Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik. Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduatı da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik” dedi.

Enflasyon hedefi yüzde 21

Bakan Şimşek enflasyon hedefi hakkında "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz" derken, 2023 yılında yaklaşık yüzde 65 olan enflasyonun geçen sene yüzde 44’e düşürüldüğünü ve bu sene hedeflenen yüzde 21 hedefine ulaşmak için ise gerekli politika setinin oluşturduğunu vurguladı.
Piyasada enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Şimşek, "Hane halkımız biraz daha şüpheyle bakıyor. Onlar hala enflasyonu yüzde 59 civarında bekliyor. Fakat enflasyon inecek. Sadece para, maliye, gelirler politikasıyla değil, enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Özellikle de büyük şehirlerde bu büyük sorundur. Kiraları, önümüzdeki dönemde konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Sosyal konut kampanyası hazırlığı var'

Şimşek, konut arzını artırmak için en önemli programlarının deprem bölgesinin yeniden inşası olduğunu belirterek, bölgede 201 bin konutun teslim edildiğini hatırlattı.
Sosyal konut seferberliği başlattıklarını aktaran Şimşek, "2025'te bütçeden vereceğimiz desteklerle 250 bin sosyal konut yapılıyor olacak. Bu, deprem konutlarına ilave." diye konuştu.
Şimşek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da konut kampanyasının hazırlığı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle dar gelirli kesimler için, konutu olmayanlar için düşük maliyetli, az peşinatlı ve uzun vadeye yayılan peşinatlarla güvenli, kaliteli ve depreme dayanıklı konutlara ilişkin projeyi başlatmış olacağız. Bütün bu çabaların amacı, kiralardaki artışın önüne geçmek, hayat pahalılığının en önemli bileşenini kontrol altına almak ve vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağlamak."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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