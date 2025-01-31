https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/altinda-rekor-ustune-rekor-dunku-zirveyi-de-asti-1093227375.html

Altında rekor üstüne rekor: Dünkü zirveyi de aştı

Altında rekor üstüne rekor: Dünkü zirveyi de aştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın tarife planı altına rekor getirdi. Ons altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T09:23+0300

2025-01-31T09:23+0300

2025-01-31T09:27+0300

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Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından rekor kırdı.Ons altından tarihi rekorOns altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının pozitif performansı bu ay yaklaşık yüzde 7'yi buldu.Gram altın ne kadar?Ons altının performansı gram tarafında da yükselişi getirdi. Gram altın 3 bin 223 TL ile rekor yeniledi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 256 TL'ye çıktı. Tam altın 20 bin 800 liraTam altın fiyatları ise haftanın son gününde 20 bin 800 liranın üzerinde seyrediyor.Öte yandan önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları da altını destekledi.Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri düşürerek daha fazla indirim için alan bırakırken, Kanada Merkez Bankası niceliksel sıkılaştırmaya son verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gram-altin-rekor-tazeledi-1093204633.html

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