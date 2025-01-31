https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/altinda-rekor-ustune-rekor-dunku-zirveyi-de-asti-1093227375.html
Altında rekor üstüne rekor: Dünkü zirveyi de aştı
Altında rekor üstüne rekor: Dünkü zirveyi de aştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın tarife planı altına rekor getirdi. Ons altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T09:23+0300
2025-01-31T09:23+0300
2025-01-31T09:27+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
donald trump
merkez bankası
avrupa merkez bankası (ecb)
tl
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından rekor kırdı.Ons altından tarihi rekorOns altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının pozitif performansı bu ay yaklaşık yüzde 7'yi buldu.Gram altın ne kadar?Ons altının performansı gram tarafında da yükselişi getirdi. Gram altın 3 bin 223 TL ile rekor yeniledi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 256 TL'ye çıktı. Tam altın 20 bin 800 liraTam altın fiyatları ise haftanın son gününde 20 bin 800 liranın üzerinde seyrediyor.Öte yandan önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları da altını destekledi.Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri düşürerek daha fazla indirim için alan bırakırken, Kanada Merkez Bankası niceliksel sıkılaştırmaya son verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gram-altin-rekor-tazeledi-1093204633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın fiyatları 31 ocak, gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı, gram altın güncel fiyat, çeyrek altın kaç tl, yarım altın değeri, tam altın fiyatı, cumhuriyet altını ne kadar, altın piyasası son durum, 2025 altın tahminleri, altın yatırım analizi, ons altın fiyatı, dolar kuru ve altın ilişkisi, küresel piyasalarda altın fiyatı,
altın fiyatları 31 ocak, gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı, gram altın güncel fiyat, çeyrek altın kaç tl, yarım altın değeri, tam altın fiyatı, cumhuriyet altını ne kadar, altın piyasası son durum, 2025 altın tahminleri, altın yatırım analizi, ons altın fiyatı, dolar kuru ve altın ilişkisi, küresel piyasalarda altın fiyatı,
Altında rekor üstüne rekor: Dünkü zirveyi de aştı
09:23 31.01.2025 (güncellendi: 09:27 31.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump'ın tarife planı altına rekor getirdi. Ons altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından rekor kırdı.
Ons altından tarihi rekor
Ons altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının pozitif performansı bu ay yaklaşık yüzde 7'yi buldu.
Ons altının performansı gram tarafında da yükselişi getirdi. Gram altın 3 bin 223 TL ile rekor yeniledi.
Çeyrek altın ise 5 bin 256 TL'ye çıktı.
Tam altın 20 bin 800 lira
Tam altın fiyatları ise haftanın son gününde 20 bin 800 liranın üzerinde seyrediyor.
Öte yandan önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları da altını destekledi.
Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri düşürerek daha fazla indirim için alan bırakırken, Kanada Merkez Bankası niceliksel sıkılaştırmaya son verdi.